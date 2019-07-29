Справу Окружного суду Києва: Громадська рада вимагає від Зеленського скликати РНБО

У зв’язку зі скандалом навколо судді київського Окружного адміністративного суду Павла Вовка Громадська рада доброчесності звернувся до органів влади з рядом вимог.

У зверненні йдеться про те, що відповідні записи НАБУ – підтвердження того, що «залишені на посадах всупереч висновкам громадськості судді продовжують кероване «правосуддя» і корупцію в загальнодержавних масштабах».

На думку ради, президент України Володимир Зеленський повинен скликати РНБО і стати ініціатором перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, який призведе до реальної очищення суддівського корпусу.

ВККС, на думку членів ради, повинен виключити з комісії «призначених під тиском» Миколи Сіроша і Сергія Остапця з колегій, оцінюють суддів, та відсторонити від виконання обов’язків до завершення розслідування.

Крім того, рада вважає, що уповноважена з прав людини Людмила Денисова повинна перервати проведення конкурсу на заповнення вакансії, що утворилася після звільнення Андрія Козлова. У свою чергу парламент повинен оцінити дії омбудсмена.

Зі свого боку рада обіцяє враховувати оприлюднені матеріали при аналізі суддів та кандидатів на суддівські посади в ході проведення кваліфікаційного оцінювання.