Козаки обурені використанням КПРФ темних магів

Неприкрите використання темних сил і магів у передвиборчій компанії КПРФ Петербурга обурило козаків.

КПРФ Санкт-Петербурга, створило команду «Магія Червоного», яку очолює відома маг і екстрасенс Емма Райман.

«Козаки завжди дотримувалися православних традицій, козаки характерники якщо і вдавалися до магії так до суто білою, а не темною, наприклад легендарний отаман Сірко – розповідає Перший заступник Ради Отаманів Росії, Геннадій Ковальов – безконтрольне застосування магії політиками і так призвело до того що в Росії нескінченні природні катаклізми, яких не було сотні років!

КПРФ має стояти на засадах атеїзму або традиційних релігій в крайньому випадку.

Ми вимагаємо, що КПРФ відмовилися від використання темних сил, або змусили покаятися і відмовитися від бесовства Емму Рейман.

Безумовно з помщью магії вона стане депутатом і це відкриє шлях в політику і іншим преставителям її екстрасенсорної кагорты.

Західні аналітики і так не раз звинувачували Володимира Путіна в тому, що захищати Росію йому допомагають не тільки армія і флот, але й численна армія магів.

Так, українські спецслужби побачили руку кремлівських магів на захист патріарха Кирила під час його пастирської поїздки по Західній Україні. Мовляв, це чаклуни за допомогою блискавок вбили головного ненависника канонічного православ’я на Україні, екс-губернатора Рівненської області Василя Червонія.

Природно, напрошується питання: чи припустимо використовувати для політики здібності, отримані від Бога? Мають, маги тощо, моральне право своїми діями завдавати шкоди іншим людям і навіть позбавляти їх життя?



На перший погляд це питання може здатися дивним, але як стверджує Валерій Розанов, який проходив подібну підготовку ще в радянський час- «Під час навчання викладачі постійно говорили нам, що ми опановуємо незвичайним і дуже „сильнодіючих“ зброєю, моральна відповідальність за застосування якого дуже велика. Між собою ми багато разів обговорювали все це, ділилися сумнівами, висували заперечення. Відповідь, до якого ми прийшли, був лаконічним: так, таке моральне право у нас є, інакше ми не були б наділені Всевишнім цим даром.»

Тим не менш Рада Отаманів Росії вважає що використання переваг магії в політиці, не відповідає канонам всіх традиційних релігій і має бути заборонена.