Втомилися від безглуздої боротьби: у Нью-Йорку різко пом’якшили покарання за марихуану

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підписав законопроект, який пом’якшує покарання за зберігання марихуани.

Підписаний губернатором закон передбачає штрафи, подібні за порушення правил дорожнього руху.

Людина, у якого знайдуть до однієї унції (трохи більше 28 грамів) марихуани, повинен буде заплатити штраф у 50 доларів. За зберігання марихуани в кількості від однієї до двох унцій штраф встановлений на рівні 200 доларів. Зберігання більшої кількості речовини буде розглядатися як кримінальний злочин, але незначний.

Закон вступить в силу через 30 днів.

“Кольорові спільноти занадто довго і непропорційно страждали від законів, що регулюють використання марихуани. І сьогодні ми раз і назавжди викорінюємо цю несправедливість”, – зазначив Ендрю Куомо.

Нагадуємо, що вживання марихуани декриміналізовано в більш ніж 30 з 50 штатів США.

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