Бургер: історія страви, підкорив весь світ

27 липня вважається днем народження гамбургера. Своєю назвою головний американський бутерброд зобов’язаний вихідцям з Гамбурга. Однак для того, щоб стати “королем” американського, а потім і світового фаст-фуду, німецький біфштекс повинен був бути зручним для їжі на ходу.
Зараз у це важко повірити, але всього трохи більше ста років тому ніхто навіть і не підозрював, настільки може бути смачним страва, що складається з смажені котлети, яка подається між двома булочками. Своєю простотою і смаком новаторська вигадка кулінарів відразу завоювала шалену популярність у представників всіх верств населення.
Зростаюча з кожним днем слава страви призвела до того, що так чи інакше всі хотіли бути причетними до його винаходу. На авторство претендували як багато американців, які стверджували, що саме вони зробили фундаментальний внесок у створення цієї страви, так і кулінари інших країн. У кінцевому рахунку спроби відвоювати собі шматочок слави закінчилися тим, що гамбургер став стравою з однією з найбільш заплутаних історій. Ми заглянули в історичні архіви і спробували з’ясувати, хто ж насправді був «батьком» бургера.
1. Саме слово «гамбургер» походить від назви другого за величиною міста Німеччини — Гамбурга. За однією з версій, саме звідти разом з німецькими іммігрантами рецепт потрапив до Америки. У той час гамбургер представляв собою шматок смаженої свинини в хлібі.
2. Згідно іншої версії, гамбургер був названий на честь міста Гамбург в штаті Нью-Йорк. У 1885 році брати Чарльз і Френк Менчис на проведеній в американському Гамбурзі ярмарку пропонували підкріпитися смаженої котлетою з яловичини, вкладеної між двома булочками. Кажуть, що у них закінчилися запаси свинячої ковбаси, яку вони використали для сендвічів, і вони вирішили замінити її була в наявності яловичиною.
3. У тому ж 1885 році на ярмарку в Сеймура Чарлі Нагрин продавав фрикадельки, вкладені між двома скибочками хліба. На його думку, таке блюдо як не можна краще підходило для заходу, так як його можна було їсти на ходу. Своє кулінарне творіння він назвав «Гамбургер Чарлі».
4. Вперше в нью-йоркських ресторанах термін «гамбургер» з’явився в 1834 році. Перша згадка про «Гамбурзькому стейку», чиєю батьківщиною є Німеччина, зустрічається в журналі «Вечірній Бостон» від 1884 року.
5. Сім’я Оскара Вебера Билби з міста Талса стверджує, що перший гамбургер приготував їх предок. Сталося це в 1891 році. Прадід Оскара готував котлети і начинял ними дріжджові булочки. У 1995 році губернатор Франк Кітінг назвав місто Талса «справжнім місцем народження гамбургера».
6. Ще одним кулінаром, можливо зіграли роль у появі гамбургера, вважають Отто Куасва. У 1891 році він приготував яловичі котлети, які доповнив зверху смаженим яйцем. Моряки, які відвідували кафе, згодом прибрали яйце, залишивши тільки котлету.
7. Іншим винахідником гамбургера вважав себе кухар Флетчер Девіс з міста Афіни в штаті Техас, який в 1880 році поклав обсмажену котлету з гірчицею і цибулею між двома скибочками хліба. У 1904 році на ярмарку в Сент-Луїсі у Флетчера і його дружини була невеличка крамничка, де вони і продавали свої бургери.
8. У 1900 році у своєму рідному місті Нью-Хейвен свій перший гамбургер приготував Луї Лессінг. Клієнт попросив зробити яку-небудь швидке і гаряче блюдо. Возившийся з фаршем Луї сформовал котлету і обсмажив її на грилі. М’ясо він подав між двома скибочками тосту. З-за цієї деталі деякі кулінарні критики відмовляються визнавати, що саме Луї приготував перший гамбургер. Однак в 2000 році Бібліотека Конгресу США назвала Лессінга людиною, яка зробила перший американський гамбургер.
9. Широку популярність гамбургери отримали в 1904 році на ярмарку в Сент-Луїсі, але в гастрономічний символ бургер перетворився лише майже через 30 років, коли Уолтер Андерсон з міста Wichita, штат Канзас, заснував мережу закусочних White Castle Hamburger, головною стравою яких став гамбургер.
10. У сучасній версії бургера існує безліч різновидів. Варіації з булочкою і котлетою з рубленого м’яса пропонують навіть мішленівські ресторани. З творіннями закусочних і фастфудів їх страва має хіба що загальна назва. Замість гумової котлети і синтетичної булочки кухаря віддають перевагу фуа-гра, чорним трюфелів і яловичині кобе.
Ціна за такий бургер може досягати 1000 доларів. У меню стейк-хаусів можна знайти більш демократичну версію, основу якої становить котлета з рубаною мармурової яловичини преміальних сортів — цілком достойна альтернатива звичним рибаю і філе міньйон.
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