Бургер: історія страви, підкорив весь світ

27 липня вважається днем народження гамбургера. Своєю назвою головний американський бутерброд зобов’язаний вихідцям з Гамбурга. Однак для того, щоб стати “королем” американського, а потім і світового фаст-фуду, німецький біфштекс повинен був бути зручним для їжі на ходу.

Зараз у це важко повірити, але всього трохи більше ста років тому ніхто навіть і не підозрював, настільки може бути смачним страва, що складається з смажені котлети, яка подається між двома булочками. Своєю простотою і смаком новаторська вигадка кулінарів відразу завоювала шалену популярність у представників всіх верств населення.

Зростаюча з кожним днем слава страви призвела до того, що так чи інакше всі хотіли бути причетними до його винаходу. На авторство претендували як багато американців, які стверджували, що саме вони зробили фундаментальний внесок у створення цієї страви, так і кулінари інших країн. У кінцевому рахунку спроби відвоювати собі шматочок слави закінчилися тим, що гамбургер став стравою з однією з найбільш заплутаних історій. Ми заглянули в історичні архіви і спробували з’ясувати, хто ж насправді був «батьком» бургера.

Ціна за такий бургер може досягати 1000 доларів. У меню стейк-хаусів можна знайти більш демократичну версію, основу якої становить котлета з рубаною мармурової яловичини преміальних сортів — цілком достойна альтернатива звичним рибаю і філе міньйон.

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