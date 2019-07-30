Мобільні додатки для здоров’я шкодять людям

Багато додатків для здоров’я небезпечні для пацієнтів і завдають шкоди. Про це заявили медики.

Експерти ринку вважають, що багато програм випускаються без відповідної перевірки, тому можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Тим часом агентство Terrnews заявляє, що додатки з кожним роком стають все популярнішими. Це відбувається тому, що багато програм можуть встановити і застосувати навіть психічно нездорові люди.

Однак, гарантія ефективності безпеки таких програм не доведена. Експерти наполягають на тому, щоб до таких програм були такі ж вимоги, як і до лікарських препаратів.

Фахівці нагадують про основне завдання охорони здоров’я, яке має працювати на добробут людей, а не займатися економічним поступом будь-яких засобів.

“Пацієнт не пройшов діагностику і не отримав призначення у лікарів, встановлюючи такого роду програми, ризикує зіпсувати здоров’я остаточно”, – підкреслюють експерти.