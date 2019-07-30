Гасити не хочемо, як і раніше: у Росії горить територія розміром з Бельгію

На території Сибіру (Російська Федерація) вже тиждень пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги.

Рятувальники зафіксували 500 осередків загорянь, їх площа продовжує рости, передає OBOZREVATEL з посиланням на «Говорить Москва».

Зокрема, пожежі вирують в Іркутській області (700 тисяч га), Красноярському краї (більше 1 мільйона га) і Якутії (1,2 мільйона га).

У МНС РФ запевняють, що велика частина цих пожеж не загрожує населеним пунктам. «Потрібно відзначити, що загрози населеним пунктам і об’єктам економіки в даний час немає», — заявив перший заступник голови МНС Олександр Чупріян.

При цьому дим від лісових пожеж дійшов до різних міст Росії, не тільки в Сибіру.

«Метеостанції республіки спостерігають так звану димову імлу, що виникла в результаті повітряного перенесення частинок гару від лісових пожеж в Красноярському краї і Іркутській області. Великий і глибокий висотний циклон над Західною і Середньої Сибіру сприяє переносу продуктів горіння лісів на Урал, Удмуртію, Пермський край, Башкортостан і Татарстан», — йдеться в повідомленні управління по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Татарстану.

В России горит территория размером с Бельгию.

Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.

Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms#savesiberiaforests #потушитепожарывсибири pic.twitter.com/vUMNOzKXRx

— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 29 липня 2019 р.

Причиною лісових пожеж стали сухі грози, вітряна погода і тридцятиградусна спека. Як відзначають в Федеральному агентстві лісового господарства, лісопожежна обстановка в регіонах ускладнена дією великих лісових пожеж на важкодоступних і віддалених територіях Крайньої Півночі і в районах, прирівняних до Крайній Півночі.

За словами керівника протипожежної програми «Грінпіс Росії» Григорія Куксіна, ситуацію загострило те, що спочатку було прийнято рішення не гасити пожежі, поки вони маленькі.

«Такий порядок діє з 2015 року. Тоді формально узаконили практику, історично сформовану від бідності — немає грошей, немає палива, немає літаків, щоб закидати пожежних на віддалені території. Ще з радянських часів більшість пожеж не гасилися — не було космічного моніторингу, та ніхто їх не рахував», — сказав він, передає ВВС.

Масштабні лісові пожежі сфотографували з орбітальних супутників. Відповідні фото опублікував Науково-дослідний центр «Планета».