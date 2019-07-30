Як створювалися костюми до фільму «Одного разу в Голлівуді»

Аріанна Філліпс створювала образи для шоу Мадонни, Ленні Кравіца та Джастіна Тімберлейка, а в цьому році стала художником по костюмах фільму Квентіна Тарантіно»Одного разу в Голлівуді». Про те, як Лос-Анджелес 1960-х став її головним джерелом натхнення, Аріанна розповіла Vogue.ua.

Про сценарії



Сценарій Квентіна був відправною точкою. Це був перший раз, коли я прочитала сценарій Тарантіно – і я була в шоці, тому що він читався як проза, як роман. «Багатий», насичений текст, і персонажі прекрасно розвинені. Я знала й раніше, що Тарантіно не просто режисер, але талановитий письменник, але для мене було великим сюрпризом прочитати сценарій з такою великою кількістю деталей. Найкраща для костюмера річ у сценаріях Квентіна полягає в тому, що він дуже докладно описує своїх персонажів: від того, яку музику вони слухають, яку їжу вони їдять, яку вони водять машину, і, звичайно ж, що вони носять.

Про підготовку до зйомок



Ніхто не готується до зйомок так, як це робить Тарантіно! Спочатку Квентін дав мені список літератури, до якого увійшли телевізійні шоу та фільми, які я повинна була показати, щоб зануритися в атмосферу. Крім того, він володіє кінотеатром в Лос-Анджелесі, неймовірним кінотеатром під назвою The Beverly Cinema, і раз в тиждень він влаштовував покази для знімальної групи. Нам показували фільми, зняті в Лос-Анджелесі в 1969 році, коли відбувається дія фільму: ми їли піцу і попкорн і разом з усією знімальною командою дивилися старе кіно.

Квентін показав кілька фільмів Підлоги Мазурски, одного з його улюблених режисерів. В кінці 60-х він зняв в Лос-Анджелесі знакові роботи, від «Алекса в країні чудес» до «Боб і Керол і Тед і Еліс». Ці фільми візуально дуже багаті, і допомогли мені зрозуміти, якими можуть бути і наші костюми. Ми дивилися фільми Романа Поланськи, а також стрічки, в яких знімалася його дружина і наша героїня Шерон Тейт, наприклад, «Долина ляльок» і «Безстрашні вбивці вампірів».

Про вінтаж і шкіряній куртці Дікапріо



Наш костюми – це mix and match. Я завжди віддаю перевагу міксувати. Ми створили багато костюмів самостійно, також використовували багато вінтажних речей, а ще старі тканини, які нам потрібні для створення нових образів. Ми також орендували вінтажні костюми в голлівудських будинках маскарадних костюмів, таких як Western Costume. Нам було важливо знайти вінтажну одяг, щоб глядачі могли відчути цю тканину, справжню тканина 60-х років.

Одні з найбільш знакових речей у фільмі – шкіряні куртки, які носить Рік Далтон (його грає Леонардо Дікапріо). У більшості фільмів Тарантіно ви можете побачити хлопців у незабутніх шкіряних куртках і Рік Далтон вас не розчарує! Щоб «скласти» образ Ріка, ми надихалися стилем акторів-ковбоїв 60-х, таких як Едд Бирнс і Стів Маккуїн.

Про костюми для Марго Роббі



Сценарій Тарантіно – це любовний лист Шерон Тейт. Квентін, Марго Роббі і я хотіли бути шанобливими до пам’яті Шерон. До того ж, вона розбиралася в моді, відмінно одягалася, її багато фотографували, так що ми знали, що вона любила насправді.

На щастя для нас, сестра Шерон, Дебра Тейт, була консультантом по фільму, і поки ми його знімали, Дебра готувала аукціон з продажу одягу і ювелірних прикрас Шерон. Так я змогла особисто побачити одяг Шерон і доторкнутися до неї. Дебра також позичила нам пару ювелірних прикрас, які належали Шерон: кільце і кілька сережок. Марго носила їх у фільмі. Улюблений відтінок Шерон Тейт у фільмі – жовтий. Для мене жовтий – щасливий колір і дуже каліфорнійський. До того ж, він відмінно виглядав на Марго.

Про гавайської сорочці Бреда Пітта



Гавайська сорочка каскадера Кліффа, якого грає Бред Пітт, була записана в сценарії спочатку («хлопець в гавайської сорочці»). Але це не просто не пальмова гавайська сорочка, як ви могли подумати. Це швидше азіатський, японський мотив, натхненний вінтажній сорочкою. Ті, що носив Бред, виготовлені на замовлення, а малюнок був нанесений за допомогою цифрового друку. Жовтий колір не був вказаний в сценарії. Квентін, Бред і я всі разом зібралися в примірювальній: у нас було багато сорочок на вибір, і ми з’ясовували, хто цей хлопець, і що він любить. Також герой Пітта носить вінтажні джинси levi’s і таку ж стару куртку Wrangler з застібкою-блискавкою. Його образ нагадує стиль у фільмі «Біллі Джек» 1971 року з Томом Лафлином у головній ролі.

«Одного разу в Голлівуді» виходить в український прокат 15 серпня.