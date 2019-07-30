Смерть на ходу: у Києві на проспекті Перемоги помер водій Mercedes

Пізно ввечері в понеділок, 29 липня, на проспекті Перемоги в столиці, навпроти парку Нивки сталася дорожньо-транспортна пригода.

Вантажний Mercedes, що рухався у бік центру міста несподівано пішов праворуч, виїхав на бордюр, і зім’явши кілька метрів огорожі, зупинився. У кабіні був один водій, однак він і не намагався покинути кабіну.

Прибулі медики констатували смерть чоловіка, якому було 45 років.

Можна припустити, що досвідченому водієві стало погано.

Втрачаючи свідомість, він встиг тільки скинути швидкість…





На місце події прибули знайомі загиблого. Вони розповіли, що він займався спортом, стежив за собою, але у нього з’явилися проблеми зі здоров’ям. Але критичного погіршення не спостерігалося.

Мабуть, підвищення температури в регіоні спровокувало загострення, яке закінчилося трагічно.

Розпочато розслідування.