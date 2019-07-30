В окупованому Севастополі загинув дельфін, з яким туристи з РФ влаштували жорстоку «селфи-сесію»

Тяжкохворий дельфін з проникаючою травмою черепа викинувся на один з пляжів захопленого Росією Севастополя.

Він потрапив в епіцентр відпочиваючих, які стали використовувати його як реквізит для селфи. В результаті азовка загинула до прибуття допомоги, розповіли в центрі «Спокійне море», який займається вивченням, порятунку і реабілітації морських ссавців, передає ТАСС.

«Близько 40 осіб обступили і гладили тварина. Крім кахексії (крайнє виснаження організму) і численних шкірних поразок (імовірно, вірусної етіології) у дельфіни-азовки була глибока проникаюча рана на голові,— повідомили в організації.

Як зазначається, перед тим як викинутися на берег, дельфін прожив кілька днів з пошкодженням тім’яної частини черепа. Травма була нанесена механічно, швидше за все, ссавець понівечили рибалки.

У центрі згадали історію дельфіна з Аргентини, якого туристи замучили до смерті, намагаючись зробити селфи.

«Хоча пройшло вже декілька років, ця новина досі бродить по Мережі, а люди все ще перебувають в люті. Але те ж саме перманентно трапляється і на нашому узбережжі: майже кожен викид живого дельфіна на Чорному морі супроводжується відлунням цієї історії»,— зазначили в «Безтурботному морі».

Там також додали, що у викинулася на берег азовки були серйозні внутрішні захворювання. Причину загибелі дельфіна в Севастополі встановлять після ретельного вивчення його тіла.

Нагадаємо, навесні зоозахисники виявили в Криму десятки мертвих дельфінів.