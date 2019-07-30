Росія повернула Україні собаку з захопленого буксира «Яни Капу»

Росія повернула в Україну собаку, яка жила на буксирі «Яни Капу», захопленому в Керченській протоці.

Про це у себе в Facebook повідомив адвокат полонених українських моряків Микола Полозов.

«Перший член екіпажу «Яни Капу» повернувся додому!», — написав правозахисник.

У свою чергу «Крим.Реалії» повідомляє про те, що собака по кличці Джессі перебувала на буксирі «Яни Капу» під час захоплення українських кораблів ФСБ Росії в листопаді 2018 року. 29 липня тварина віддали родині українського моряка Сергія Чулибы. Зараз Джессі знаходиться в Херсонській області.

Раніше уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що домовленості про звільнення українських моряків вже досягнуті. Пізніше вона уточнила свої слова.