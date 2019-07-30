Вбили і спалили, а тіло закопали в лісі: подробиці моторошного ПП під Києвом

У Київській області в місті Ірпені виконроб і його пособник жорстоко розправилися з молодим чоловіком, який працював на будівництві.

Про це пише на своїй сторінці в Facebookначальник ГУНП Київської області Андрій Небитов.

«Убитий Євген нібито вкрав у виконроба 600 доларів. За це його вбили, тіло вивезли в лісосмугу, підпалили, щоб приховати сліди злочину і закопали в землю», — уточнює він.

Про зникнення хлопця поліції заявили родичі, які тиждень тому втратили з ним зв’язок. Працівники карного розшуку провели комплекс оперативно-розшукових заходів, встановили місце роботи зниклого Євгена, його керівника і партнера,

На конкретні питання про долю хлопця виконроб і пособник плуталися у відповідях, а потім зізналися, що вбили хлопця за крадіжку 600 доларів вивезли в лісосмугу. Для приховування злочину тіло Євгена підпалили і закопали в землю.

Згодом нібито вкрадені убитим Євгеном гроші, виконроб знайшов у себе.

«Під час проведення розслідування слідчі отримали неспростовні докази вчинення вбивства. Зараз обох затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання», — уточнює співробітник Нацполиции.