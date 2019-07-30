​Вбили за $600: Під Києвом підпалили і закопали молодого хлопця

У Київській області поліцейські виявили закопаного в землю хлопця, якого вбили нібито за крадіжку.

Про це повідомляє начальник поліції Київської Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Трагедія сталася в місті Ірпінь. Місцевим правоохоронцям інформацію про молоду людину передали колеги з Житомирської області. До них звернулися родичі, повідомивши, що вже тиждень Євген, який працював в Ірпені на будівництві, не виходить на зв’язок.

Працівники карного розшуку провели комплекс оперативно-розшукових заходів, встановили місце роботи зниклого, його керівника і партнера.

“На конкретні питання про долю хлопця виконроб і пособник плуталися у відповідях, а згодом розповіли, що вбили хлопця за крадіжку 600 доларів і вивезли в лісосмугу. Для укриття злочину тіло Євгена підпалили і закопали в землю. Під час проведення розслідування слідчі отримали незаперечні докази скоєння вбивства”, – написав Нєбитов.

Зараз обох затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Начальник поліції зазначив, що нібито вкрадені убитим Євгеном гроші, виконроб знайшов у себе.