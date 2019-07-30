З’явилися нові дані по нацгвардійцю, який вистрілив собі в голову в Одесі

Військовослужбовця Національної гвардії, який вистрілив собі в голову в Київському районному суді Одеси, прооперували.

Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії

Як зазначається, 20-річного солдата госпіталізували в МКЛ №10 в Малиновському районі Одеси. Потерпілий перебуває в реанімації.

Його призвали на службу з Тернополя 15 травня. В день інциденту, 29 липня, він вступив на службу з табельною зброєю – пістолетом Макарова. У той же час, невідомо з якої зброї був зроблений постріл.

У прес-службі Нацгвардії також відзначили, що нарікань до нацгвардійця по службі з боку старших за званням не було. Крім того, в день пострілу з ним спілкувався психолог і “відхилень не помітив”.