Небезпека інтимних відносин в похилому віці

Інформацію про секс літніх людей не так вже й часто можна зустріти на сторінках журналів і в електронних ЗМІ. Особливо, якщо після нього людина отримала інфаркт або інсульт.

Дослідження свідчить, що в нас інтимним життям займаються люди у віці від 70 років, і їх процентна складова перевищує 13%. Фахівці відзначають, що в Європейських країнах і в США відсоток таких людей набагато білший.

Група вчених Мічиганського університету (США) все ж застерігають літніх чоловіків від занадто активного статевого життя. За їх словами, якщо літній чоловік займається сексом більше одного разу на тиждень, у нього може розвинутися стенокардія, гіпертонія. Лікарі прогнозують таким чоловікам інсульт або серцевий напад.

А ось у літніх жінок, констатують медики, навпаки нормалізувався тиск і знижувався ризик серцево-судинних захворювань. Лікарі пішли далі і досліджували тіла померлих під час сексу. Вони довели, що померли під час сексуальної активності був всього один відсоток (З 5500 тіл під час сексу померло всього трохи більше 30).

За їх словами, розтин показав, що з усіх померлих під час статевого акту, тільки 10 відсотків були жінки, а з 90 відсотків чоловіків більше 70 відсотків займалися сексом не з дружиною, а з іншим статевим партнером.