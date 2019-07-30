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Одна таблетка може вбити: список найнебезпечніших ліків для дітей

30.07.2019

Близько 40% всіх отруєнь дітей у віці до 6 років припадає на лікарські засоби. Діти можуть вжити ліки дорослих в прагненні наслідувати батьків, прийнявши ліки за цукерку, або зацікавившись красивим зовнішнім виглядом таблеток або упаковкою.

Для зниження ризику лікарських отруєнь у дітей рекомендується тримати в будинку тільки необхідний мінімум ліків, і всі вони повинні зберігатися якомога далі від малюка.

У 2018 році в журналі Clinical Drug Investigation опублікували оновлений список лікарських засобів, прийом яких в кількості всього однієї таблетки дорослого дозування може бути смертельним для маленьких дітей. У порівнянні з 2004 роком кількість лікарських засобів в цьому списку збільшилася майже у 2 рази.

  • Антидепресанти: амітриптилін, іміпрамін, дезипрамін, венлафаксин.
  • Антипсихотики: локсапін, тіоридазин, хлорпромазин, зипразидон, клозапін.
  • Протималярійні засоби: хлорохін, гидроксихлорохин, хінін.
  • Антиаритміки: хінідин, дизопірамід, прокаїнамід, флекаїнід, івабрадін, пропафенон.
  • Блокатори кальцієвих каналів: ніфедипін, верапаміл, дилтіазем.
  • Опіоїди: кодеїн, гідрокодон, метадон, морфін, трамадол, оксикодон, фентаніл, бупренорфін.
  • Цукрознижувальні засоби: хлорпропамид, глібурид, глипизид, репаглідін, глімепірид, сітагліптін.
  • Антиагреганти і антикоагулянти: тікагрелор, прасугрел, клопідогрель, ривароксабан, дабігатран.
  • Протиепілептичні засоби: габапентин, прегабалін, ламотриджин.
  • Засоби для лікування розсіяного склерозу: далфампрідін, Фінголімод.
  • Інші: імідазолін, теофілін, силденафіл, камфора, метилсаліцилат, подофиллин.
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