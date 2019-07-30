Одна таблетка може вбити: список найнебезпечніших ліків для дітей

Близько 40% всіх отруєнь дітей у віці до 6 років припадає на лікарські засоби. Діти можуть вжити ліки дорослих в прагненні наслідувати батьків, прийнявши ліки за цукерку, або зацікавившись красивим зовнішнім виглядом таблеток або упаковкою.
Для зниження ризику лікарських отруєнь у дітей рекомендується тримати в будинку тільки необхідний мінімум ліків, і всі вони повинні зберігатися якомога далі від малюка.
У 2018 році в журналі Clinical Drug Investigation опублікували оновлений список лікарських засобів, прийом яких в кількості всього однієї таблетки дорослого дозування може бути смертельним для маленьких дітей. У порівнянні з 2004 роком кількість лікарських засобів в цьому списку збільшилася майже у 2 рази.
Антидепресанти: амітриптилін, іміпрамін, дезипрамін, венлафаксин.
Антипсихотики: локсапін, тіоридазин, хлорпромазин, зипразидон, клозапін.
Протималярійні засоби: хлорохін, гидроксихлорохин, хінін.
Антиаритміки: хінідин, дизопірамід, прокаїнамід, флекаїнід, івабрадін, пропафенон.
Блокатори кальцієвих каналів: ніфедипін, верапаміл, дилтіазем.
Опіоїди: кодеїн, гідрокодон, метадон, морфін, трамадол, оксикодон, фентаніл, бупренорфін.
Цукрознижувальні засоби: хлорпропамид, глібурид, глипизид, репаглідін, глімепірид, сітагліптін.
Антиагреганти і антикоагулянти: тікагрелор, прасугрел, клопідогрель, ривароксабан, дабігатран.
Протиепілептичні засоби: габапентин, прегабалін, ламотриджин.
Засоби для лікування розсіяного склерозу: далфампрідін, Фінголімод.
Інші: імідазолін, теофілін, силденафіл, камфора, метилсаліцилат, подофиллин.