Одна таблетка може вбити: список найнебезпечніших ліків для дітей

Близько 40% всіх отруєнь дітей у віці до 6 років припадає на лікарські засоби. Діти можуть вжити ліки дорослих в прагненні наслідувати батьків, прийнявши ліки за цукерку, або зацікавившись красивим зовнішнім виглядом таблеток або упаковкою.

Для зниження ризику лікарських отруєнь у дітей рекомендується тримати в будинку тільки необхідний мінімум ліків, і всі вони повинні зберігатися якомога далі від малюка.

У 2018 році в журналі Clinical Drug Investigation опублікували оновлений список лікарських засобів, прийом яких в кількості всього однієї таблетки дорослого дозування може бути смертельним для маленьких дітей. У порівнянні з 2004 роком кількість лікарських засобів в цьому списку збільшилася майже у 2 рази.

Антидепресанти: амітриптилін, іміпрамін, дезипрамін, венлафаксин.

Антипсихотики: локсапін, тіоридазин, хлорпромазин, зипразидон, клозапін.

Протималярійні засоби: хлорохін, гидроксихлорохин, хінін.

Антиаритміки: хінідин, дизопірамід, прокаїнамід, флекаїнід, івабрадін, пропафенон.

Блокатори кальцієвих каналів: ніфедипін, верапаміл, дилтіазем.

Опіоїди: кодеїн, гідрокодон, метадон, морфін, трамадол, оксикодон, фентаніл, бупренорфін.

Цукрознижувальні засоби: хлорпропамид, глібурид, глипизид, репаглідін, глімепірид, сітагліптін.

Антиагреганти і антикоагулянти: тікагрелор, прасугрел, клопідогрель, ривароксабан, дабігатран.

Протиепілептичні засоби: габапентин, прегабалін, ламотриджин.

Засоби для лікування розсіяного склерозу: далфампрідін, Фінголімод.

Інші: імідазолін, теофілін, силденафіл, камфора, метилсаліцилат, подофиллин.