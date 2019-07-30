Сьогодні – всесвітній день протидії торгівлі людьми 

30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми є третім (після торгівлі зброєю та наркотиками) за прибутковістю злочином. Водночас, це не лише злочин, але важкий гріх. На превеликий жаль, торгівля людьми не втрачає актуальності й в ХХІ столітті.

Про це інформує пресслужба БФ «Карітас-Київ.

Це фактично використання людини – її експлуатація з метою наживи та власного збагачення. Благодійний фонд «Карітас-Київ» вже четвертий рік поспіль працює у сфері попередження, протидії торгівлі людьми та надання допомоги постраждали від торгівлі людьми. Понад 100 особам надано допомогу, з яких 6 дітей», – говорить о. Роман Cиротич, директор БФ «Карітас-Київ».

Міжнародна торгівля людьми залишається гострою соціальною проблемою багатьох країн світу. Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. З 1991 року понад 230 000 українців постраждали від торгівлі людьми (за даними дослідження МОМ), що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. Торгівля людьми є занадто прибутковим нелегальним бізнесом. Тому вербувальники вигадують все нові та нові способи з метою експлуатації людини та власного збагачення, наживи.

В нашій країні останнім часом спостерігається тенденція втягнення українців в торгівлю людьми саме шляхом використання сучасних технологій. Якщо до 1991 року (Незалежності України) торгівля людьми вважалася, лише як торгівля з метою сексуальної експлуатації жінок, то наразі постраждалими є як чоловіки, жінки так і діти.

«У зв’язку зі складною економічною та соціальною ситуацією в Україні, українці все частіше шукають заробітку за кордоном (в Польщі, Росії, Чехії Італії…). Не зважаючи на незнання мови, законодавства, звичаїв та правил офіційного працевлаштування у країні призначення, громадяни України з легкістю погоджуються на заманливі пропозиції злочинців і несвідомо стають жертвами торгівлі людьми, «живим товаром». Гострою проблемою та тяжкою злочинною діяльністю торгівців людьми, за останні роки, стало втягнення громадян України до перевезення та розповсюдження наркотичних речовин на території іноземних країн: Російської Федерації, Таїланду», – говорить Ірина Бойко – юрист Карітас-Київ.

Також збільшилися випадки продажу малолітніх дітей або ще не народжених дітей через мережу Інтернет, соціальні мережі. Мають місце випадки потрапляння до тенет торговців людьми молодих дівчат з метою сексуальної експлуатації.

«Щороку 1,2 млн дітей у світі страждають від тенет вербувальників. Кожна третя жертва торгівлі людьми – дитина (за даними Глобальної доповіді Організації Об’єднаних Націй). В Україні лише виявлені поодинокі випадки втягнення дітей в торгівлю людьми. За даними Національної поліції України в 2018 році зареєстровано 346 фактів торгівлі людьми, з них лише 11 стосуються торгівлі дітьми. А за даними Міжнародної організації з Міграції в Україні, з 2000 року 574 дитини постраждали від торгівлі людьми та отримали допомогу. Це свідчить, що статистична інформація відображає лише деякі випадки торгівлі дітьми і не дає можливості оцінити проблему торгівлі дітьми в Україні в цілому» «, – розповідає Ірина Бойко – юрист Карітас-Київ.

Потрапити в ситуацію торгівлі людьми може кожна дитина, незалежно від віку, статі та соціальної приналежності. З метою торгівлі, діти можуть перевозитись за межі країни, а можуть переміщуватись у її межах. Крім таких видів торгівлі дітьми, як: примушування до жебракування чи втягнення у злочинну діяльність; використання органів та тканин дитини та нелегальне усиновлення/удочеріння, все більшої популярності набуває торгівля дітьми з метою педофілії (дитячої порнографії, дитячого сексуального туризму тощо), і це стосується як дівчаток, так і хлопчиків.

Права дітей порушують! Їх викрадають, переміщують, продають, купують та використовують в жебрацтві, в домашній господарстві, на плантаціях, в сфері сексуальних послуг та ін.

У деяких випадках для трудової експлуатації використовують дорослих разом із дітьми, яких місяцями утримують у закритих підвалах, позбавивши можливості пересування та спілкування з іншими людьми.

Травми, що наносять дітям в ситуації торгівлі людьми фактично не відрізняються від травм, з якими стикаються дорослі. Наслідками таких травм є: медичні, психологічні, економічні та соціальні проблеми, що потребують довготривалої реабілітації. Однак шкода, нанесена здоров’ю дитини є значно тяжчою, у зв’язку з її впливом на подальший розвиток дитини.

Використання дітей у ситуації торгівлі людьми може призвести до серйозних наслідків на все життя або навіть поставити під загрозу життя дитини, завдаючи їй фізичної, психічної, моральної шкоди, включаючи загрозу: ранньої вагітності; летальності пологів; запізнення фізичного та розумового розвитку; травми та інвалідності; хвороби статевих органів; ВІЛ/СНІД тощо. Шкода наноситься не лише самій дитині, а і її (його) сім’ї, родині та й Україні в цілому.

Наслідки торгівлі людьми в цілому відрізняються від наслідків будь-якої поодинокої події, яка травмує особу, оскільки торгівля людьми частіше за все містить в собі довготривалі та часто повторювані травмуючи події.

Торгівля дітьми можлива навіть через продаж ще ненароджених дітей – через продаж дитячих органів.

Поширеною формою торгівлі дітьми є продаж дітей через сурогатне материнство.

«Один з останніх випадків торгівлі дітьми був виявлений на початку липня 2019 року, коли з Грузії до України повернули 10 дітей, батьків яких підозрюють у торгівлі людьми. Встановлено, що 7 дітей були народжені протягом року сурогатними матерями. Батьки-українці, перебуваючи в іноземній країні, передали двом прийомним сім’ям своїх дітей (по 5 дітей в кожну). Крім того, й досі триває перевірка та розслідування нібито «смерті» однієї дитини в Російській федерації, де транзитом перебувала їх мати. І це лише один з небагатьох випадків торгівлі запобігання потрапляння торгівлі дітьми», – говорить Ірина Бойко – юрист Карітас-Київ.

Торгівля людьми – це величезний злочин, це фактично використання людини її експлуатація з метою наживи та власного збагачення. Благодійний фонд «Карітас-Київ» вже четвертий рік поспіль працює в сфері попередження, протидії торгівлі людьми та надання допомоги постраждали від торгівлі людьми. Майже 110 особам надано допомогу.

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