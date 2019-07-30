6-летняя девочка заработала на дом за $8 млн, обозревая игрушки

6-летняя кореянка Борам — героиня нескольких YouTube-каналов с общей аудиторией более 30 млн подписчиков. По данным CNN, ее семья недавно купила недвижимость — 5-этажный дом в пригороде Сеула за $8 млн. Это стало возможным благодаря популярности каналов Борам, передает AIN.

У девочки два канала: Boram Tube ToysReview и Boram Tube Vlog — один посвящен обзорам игрушек, второй — разным забавным видео с ее участием. К примеру, один из самых популярных ее роликов показывает, как девочка готовит лапшу с использованием детской пластиковой игрушечной кухни. У видео — около 377 млн просмотров.

Ее родители создали компанию Boram Family, которая занимается финансовой стороной вопроса, контрактами со спонсорами и т.д. Основной источник дохода: реклама и спонсорский контент (к примеру, с брендами детских игрушек).

У этой истории есть и не очень веселая сторона. По данным издания, в 2017 году общественная организация Save the Children получала жалобы от граждан на ролики Борам: якобы они негативно влияют на детей, их эмоциональное и моральное развитие. Имелись в виду постановочные видео, где Борам тащит деньги из бумажника отца или как-будто управляет машиной. Организация сообщила об этих видео правоохранителям и их убрали с канала.

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