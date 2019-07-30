Телескоп НАСА виявив три екзопланети недалеко від Землі

За даними групи астрономів на чолі з Максиміліаном Гюнтером з Інституту астрофізики і космічних досліджень (штат Массачусетс, США), ці три планети є одними з найменших і найближчих до Землі екзопланет на сьогоднішній день.

Чим цікава виявлена зоряна система?

Зоряна система, названа командою TOI-270, інтригує вчених з кількох причин. По-перше, на відміну від нашої Сонячної системи, в TOI-270 планети не надто відрізняються один від одного розмірами, як пишуть дослідники в статті, опублікованій в журналі «Nature Astronomy».

Одну з трьох скелястих екзопланет прозвали «супер-Землею», тому що її маса вище, ніж у Землі, але значно нижче, ніж у Урана і Нептуна. Дві інші планети іменували«суб-Нептунами» — кожна з них приблизно вдвічі менше, ніж крижаний гігант.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Планет такого розміру, як у «суб-Нептунов», немає в нашій Сонячній системі. Тим цікавіше для вчених було виявити відразу два таких космічних об’єкта в системі TOI-270. Знахідка допоможе зрозуміти процес формування планет.

Крім того, три планети шикуються в так звану «резонансну ланцюг». Це означає, що співвідношення їх орбіти близько до цілих чисел. За словами вчених, планети розмістилися, немов перлини на нитці. І якщо в системі з’явиться ще одна планета, астрономи вже майже достеменно знають, де знаходиться її орбіта.

Найвіддаленіша планета системи знаходиться в так званої «помірної зоні». Отже, верхні частини її атмосфери можуть мати відповідну температуру для формування певних форм життя. Сама поверхня, ймовірно, занадто гаряча, щоб на ній розвивалася життя, оскільки надзвичайно густа атмосфера утримує тепло планети.

Нарешті, TOI-270 дуже зручно вивчати з-за їй близькості до Землі, тобто з-за її яскравості. Ця постійна яскравість дає астрономам хорошу можливість спостерігати за планетами.

«TOI-270 — справжній Діснейленд для науки про экзопланетах», — пожартував керівник дослідження Максиміліан Гюнтер.

За матеріалами Newsweek

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