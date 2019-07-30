Бутусов: щодо Донбасу Зеленський повторює дії Порошенко п’ятирічної давнини

Обіцянка президента України Володимира Зеленського зупинити війну на Донбасі є нездійсненним, оскільки там знаходиться російська армія.

Про це заявив журналіст, головний редактор будівлі «Цензор.НЕМАЄ» Юрій Бутусов.

Таким чином він відреагував на запитання про можливість припинення військових дій на Донбасі. За його словами, зробити це «технічно неможливо», на багатьох позиціях ВСУ і підрозділи терористів дуже щільно розташовані. Відходити назад, щоб «не стріляти», вважає Бутусов, ідея утопічна, оскільки «таких відстаней на Донбасі немає і не буде. Як і нових «сірих зон»».

«Навіть якщо за місяць буде гинути один чоловік – це все одно буде війна. Війна там триває не з-за того, що хтось стріляє, а тому, що там знаходиться російська армія. Там є територія, яка не підкоряється законам України, але відповідальність за неї несе Україна. Конфлікти, збройні перестрілки там будуть постійно», — сказав він.

На думку журналіста, поки Зеленський навчається і повторює ті ж дії, які робив п’ять років тому його попередник.

«Порошенко хотів знизити інтенсивність бойових дій. Він сподівався, що після цього знайдуться якісь мирні інструменти для того, щоб Росія захотіла вийти з конфлікту. Фактично це неможливо зробити», — додав він.

Бутусов стверджує, що Росія не піде з Донбасу, оскільки для неї це для них розмінна монета за Крим. У свою чергу Україна не може відмовитися від Криму і Донбасу Україна не може.

«Путін хоче знайти такі інструменти, які показують, що керівництво України не контролює ситуацію, не знають, що з цим робити, давайте ми «перегрузим» наші відносини. Це «грузинська ситуація». Путіну це не вдається», — резюмував журналіст.