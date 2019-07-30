Расове питання руба: Супрун відповіла Радуцкому з приводу генетичних відмінностей

Керівник Моз Уляна Супрун вступила в публічну полеміку з радником президента з питань охорони здоров’я Михайлом Радуцким, якого називають можливим кандидатом на пост міністра охорони здоров’я.

На своїй сторінці Уляна Супрун прокоментувала інтерв’ю Михайла Радуцького, зазначивши, що в ньому є ряд «міфів і маніпуляцій». Так, з приводу заяви радника президента про необхідність затвердження національної стратегії розвитку системи охорони здоров’я, вона уточнила, що така стратегія вже існує і затверджено її дія розрахована на 2015-2020 роки.

Також керівник Моз розкритикувала слова Радуцького про різному перебігу хвороб у представників різних рас з-за генетичних відмінностей. «Ви це серйозно? Ми вже нагадували народному депутату Ользі Богомолець, що не буває ніяких „імунних потреб нації“, а хвороби не знають національних або територіальних меж. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим же самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії», — зазначила Супрун і додала, що анатомія в українців, американців і поляків однакова, як і процес перебігу захворювань.

Вона також порадила новій команді «не користуватися інформацією з сумнівних джерел».



