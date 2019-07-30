«Менти були шоковані моїм виглядом»: Навальний розповів, як його «травили»

Відомий російський опозиціонер Олексій Навальний, якого в минулі вихідні затримали силовики, а після госпіталізували з «алергічною реакцією», розповів про те, що трапилося з ним.

Відповідний розповідь розміщений на його сайті.

Перші ознаки нездоров’я співкамерники помітили ще в суботу вдень – почервоніння на шиї. Незабаром у Навального став «горіти» лоб і шкіра навколо очей.

«Вночі прокидаюсь від того, що особа, вуха і шия горять і колються. Вранці встав, і побачив мене співкамерник, вирячивши очі, сказав: тобі терміново треба до лікаря», — сказано в повідомленні.

Опозиціонер стверджує, що ранку очі стали «щелочкой», сильно опухло особа.

Навальний вважає, що це могло бути отруєння, однак, думає, що його не могли здійснити працівники СІЗО.

«Те, що отруїли місцеві менти, я виключаю — вони були шоковані моїм виглядом і відбувається більше за мене», — додав він.

Політик припускає, що в камеру заходили невідомі в той момент, коли в’язнів з неї виводили.

Він назвав версію з отруєнням «дуже вагомою».

«Якщо ні, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть «одноразова гостра алергічна реакція Навального», — резюмував він.