Зірку «Кварталу» ощасливили під час концерту

Зірці проекту “Жіночий квартал” Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця просто на сцені під час шоу в Одесі.

Так, її коханий, учасник “Ліги сміху” Роман Блажкевич освідчився за лаштунками прямо під час концерту. Про це дівчина написала на особистій сторінці в Instagram.

“Я завжди думала, що буду знати, коли ЦЕ СТАНЕТЬСЯ. Що зможу НОРМАЛЬНО сказати: ТАК. Що не розгублюся і … ну коротше. А ще я точно не очікувала, що через три хвилини як я стану, мати його, НАРЕЧЕНОЮ! я зможу розповісти про це ВСІМ! І після цього, ще через 5 хвилин, вийти на сцену і офігіти там вдруге!”, – написала актриса студії Квартал 95.

“Спасибі, Ліга Смехушка, що подарувала мені мого Рому, який вміє дивувати і бути рішучим. Одеса місце, де пишеться наша історія. Люблю❤️”, – додала актриса.

Зірка студії Квартал 95 подякувала колезі Анастасії Потєхіній, що сфотографувала для них цей момент.

Також актриса висловила вдячність проекту “Ліга сміху”, адже саме там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Романом.

Пост актриси викликав бурхливі емоції шанувальників і зібрав понад 2 тис. лайків. У коментарях фоловери привітали пару і побажали міцних відносин зі щирими і взаємними почуттями.