Продукти, які виведуть з організму шлаки

Група експертів назвала сім продуктів, здатних виводити шлаки з організму. Не секрет, що багато хто з нас люблять поласувати продуктами, які вчені не рекомендують до вживання. Але все ж хочеться.

Тому фахівці склали цілий список корисних продуктів, які допоможуть людині впоратися з навантаженням нашого організму і вивести шлаки з нашого організму.

Перш за все, такими продуктами є капуста і цибуля.

“Капуста – ідеальний засіб, який здатний вивести з організму накопичені шлаки. В її листі міститься величезна кількість клітковини, яка дуже корисна для шлунково-кишкового тракту. Також в капусті багато сірки, вона служить фільтром для печінки”, – розповіли вчені.

За їх словами, важливу роль для виведення шкідливих речовин грає лук, так як в ньому повно амінокислот, які також здатні виводити токсини.

Крім вищеназваних овочів в список корисних продуктів увійшли яблука і брокколі. Причому, кажуть фахівці, яблука рекомендується вживати з шкіркою.

У списку вчених насіння льону і базилік, в якому міститься велика кількість терпеноидов (кіслосодержащіх органічних сполук), які допомагають працювати травній системі.