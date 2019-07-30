“Одного разу в Голлівуді” заробив більше всіх фільмів Тарантіно за 1-й вікенд(трейлер)

Дев’ятий фільм Квентіна Тарантіно, чорна комедія “Одного разу в Голлівуді”, став найуспішнішим в кар’єрі режисера, зібравши за перший вікенд в американському прокаті $ 40 мільйонів. Як пише Variety, це кращий результат за всю кар’єру режисера.

До цього найбільш комерційно успішними фільмами Тарантіно були “Безславні виродки” і “Джанго звільнений”. “Виродки” зібрали $ 38 мільйонів за перший уїк-енд в американському прокаті і $ 321 мільйон у світовому. “Джанго” стартував з $ 30 мільйонів і заробив $ 425 мільйонів по всьому світу.

Нагадаємо, “Одного разу в Голлівуді” – це історія пригод актора (Дікапріо) і його дублера (Пітт), які намагаються здобути славу в Голлівуді в 1969 році, де в цей же час діє секта Чарльза Менсона. У фільмі також знялися Марго Роббі, Аль Пачіно, Дакота Феннінг, Деміан Льюїс та інші.

В український прокат нова робота Тарантіно виходить 15 серпня.

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