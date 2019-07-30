У Києві реконструюють міст Патона, але потрібен дозвіл

Київська міська державна адміністрація розпочне реконструкцію моста Патона, щойно отримає дозвіл Міністерство культури України.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“Ще з 2018-го року міська влада внесла до Програми економічного і соціального розвитку Києва роботи з реконструкції мосту імені Є. О. Патона, однак не має можливості розпочати відповідні роботи”, – повідомив генеральний директор КК “Київавтодор” Олександр Густєлєв.

За його словами, міст, введений в експлуатацію ще 1953 року, перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення.

«Враховуючи технічний стан споруди, ми ініціювали внесення робіт із реконструкції мосту Патона до Програми економічного і соціального розвитку Києва. Однак до цього часу не можемо розпочати відповідні роботи, адже законодавство у сфері охорони культурної спадщини дозволяє проводити лише реставраційні роботи на об’єктах, що є пам’ятками архітектури. Однак реставрація – це пофарбувати, почистити… А міст потребує саме масштабної реконструкції. Ми неодноразово зверталися до Міністерства культури України, Національної академії наук України із проханням вивести із статусу пам’ятки на час реконструкції, у рамках якої необхідно провести детальне обстеження споруди. Із цього приводу ми неодноразово проводили спільні засідання із представниками Мінкульту, НАНУ та Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, проте позитивної відповіді, на жаль, досі не отримали», – констатував Олександр Густєлєв.

Додамо, вперше про необхідність реконструкції мосту Патона заговорили у 1990-ті рр. Але на той час, на це не було коштів. У 2008 році про реконструкцію заговорили знову у зв’язку з підготовкою до Чемпіонату Європи з футболу 2012. Був навіть розроблений проєкт, за яким планувалося зняти залізобетонне покриття і замінити більш легким металевим. Шляхом зменшення навантаження, опорні балки мали б витримати 8 смуг руху, замість 6-ти. Загальна ширина мосту мала б збільшитись з 21 до 38 метрів. Втім через фінансові проблеми, реконструкцію відклали на невизначений термін.

Міст відкрили ввели в експлуатацію у 1953 році.

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