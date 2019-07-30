Україна відзначає 5 років звільнення Авдіївки (відео)

П’ять років тому військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями Правого сектору звільнили місто, яке утримувалося військовими формуваннями, підконтрольними Російській Федерації з квітня 2014 року.

Операція з зачистки міста розпочалася ввечері 29 липня. Відбиваючи шквал обстрілів ворога, бійці ЗСУ дійшли до центру міста, зайняли виконком і міліцію. Вранці 30 липня зачистку продовжили до кінця дня успішно завершили.

Після липня 2014 року, до 21 січня 2015 року увага проросійських сил була прикута до Донецького аеропорту, після знищення якого атак знову почали зазнавати передмістя Авдіївки — дачний сектор, вентиляційний ствол шахти “Бутівка-Донецька” і промзона на південних околицях міста.

Бої за промзону досягли піку навесні 2016 року, після чого українська армія поступово відтіснила проросійські сили на південь до автотраси.

Наразі житлові сектори та околиці Авдіївки продовжують час від часу потрапляти під обстріли терористів.

Сьогодні з нагоди річниці у прифронтовому місті від будівлі ВЦА пройде патріотична хода, а на бульварі ім. Шевченка відбудеться урочистий захід.

Глава Донецької ОДА Павло Кириленко уже привітав авдіївців із річницею у Фейсбуці.

“Право жити під синьо-жовтим прапором виборювалося високою ціною – численні руйнування, загиблі військові та цивільні. Авдіївка стала одним із символів рішучого впертого українського спротиву агресивному “русскому міру”.

Сьогодні, попри те, що й досі на околицях міста точиться збройне протистояння, Авдіївка повертається до мирного життя: відновлюються пошкоджені будинки, школи, дитячі садки, медичні заклади”, – зазначає Кириленко.

Нагадаємо, востаннє бойовики обстрілювали Авдіївку 10 днів тому.

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