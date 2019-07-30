Попередній склад українського парламенту обманув надії виборців – і поплатився за це програшем. Чи буде новий склад краще?

Кульмінація виборчого циклу в Україні ясно показала, що виборці в більшості відмовили в довірі політичним класів і політичній системі, які виявилися не в змозі відповідати фундаментальним надіям Майдану.

Тема «реформ» протягом всіх останніх 5 років існувала в атмофсере риторики, в якій змішувалися політичний цинізм і підтримка надії на реальність змін, і виборці в результаті відкинули такий підхід не виправдав себе і проголосували на цей раз за ідеалістичне ставлення до затребуваною суспільством трансформації, надавши значний кредит довіри як у виконавчій, так і законодавчій владі новому і ніяк не проявив себе поколінню політиків — з повним розумінням їх відносної недосвідченість. Колишні політики та стратегії відправлені в утиль.

Минулі вибори були «доленосними» в найбільш драматичному демократичному значенні і значенні, це був результат вільного, справедливого та конкурентного електорального процесу.

При цьому українці — вперше в сучасній історії — перекинули і подолали так звані «пострадянські» політичні еліти і вплив олігархів на політику, ефективно відстояли демократичні суверенітет і прерогативу, видавши нової влади впевнений мандат на управління країною.

У якомусь сенсі, вони дали урок також багатьом внутрішнім і зовнішнім інтерпретаторів подій в Україні, яких не можуть позбутися вже застарілих національного наративу і розуміння українського народу. Цей Урок полягає в тому, що управляють країною сили змушені тепер реагувати і відповідати вимогам та очікуванням широкого електорату, який зацікавлений у розширенні економічних можливостей і встановлення соціальної справедливості, а не в тому, щоб дотримуватися корисливі інтереси економічних груп і того порядку, який вони нав’язували більшості.

Цінності корумпованою і олігархічної системи і реалізація їх влади над українським суспільством і громадянським життям повністю дискредитовані. Передвиборні опитування показали, що більше 60% виборців вважають, що саме корупція є найсерйознішою проблемою, що стоїть перед українським суспільством. Минулі вибори ефективно «маргіналізувати» олігархічні еліти та їх політичні проекти.

Тим не менш, було б серйозною помилкою вважати, що сила і вплив колишніх еліт зведені нанівець або можуть бути переможені в найближчому майбутньому. Народ України виграв битву, але війна з корупцією виразно далека від завершення.

Не повинно бути ніяких сумнівів у тому, що новообраний парламент ще має надихнути на прийняття реформаторської законодавчої бази, яка створить «товариство можливостей», засноване на повазі гідності кожної людини і сподівань його сім’ї.

Головна мета нового парламенту повинна полягати в тому, щоб поодвергнуть всебічної «деконструкції» залишки старого радянського і корумпованого олігархічного ладу, а особливо монополій у правовій, фінансовій, соціальній та економічній сферах. Наприклад, парламент повинен забезпечити проведення майбутніх в січні 2020 року аукціонів у рамках «зеленого сектора» енергетики для забезпечення вільної ринкової конкуренції, яка, в кінцевому підсумку, принесе користь споживачеві. Звичайно, це зажадає в основному законотворчих зусиль, але неминуче торкнеться і питання соціальної етики, затвердження і застосування нових громадських принципів.

Філософсько-правова завдання нового парламенту повинна полягати в застосуванні парадигми «ламати і будувати». Позбутися від архаїчних і недемократичних законів — одночасно створюючи заслуговує доверя і ефективну систему верховенства права, яка дозволила б українському суспільству створити стійкі демократичні інститути і перейти до соціального устрою, яке можна було б назвати заснованим на чітких правилах.

Саме з парламенту така робота повинна початися.

Демократичні сили в парламенті, насамперед партії Слуга народу і Голос, що мають спільне більшість більш ніж 270 мандатів (що досить близько до конституційної більшості), повинні виробити і до кінця року прийняти пакет законів, який і символічно, і на практиці законодавчо трансформує повсякденну реальність і традиції Верховної Ради. Це повинно бути зроблено напористо, безкомпромісно і з парламентської вивіреністю.

Такий комплексний пакет законів має в першу чергу усунути парламентську недоторканність. Далі, як і було обіцяно в ході виборів партією Слуга народу, повинна бути законодавчо визначена процедура імпічменту президента.

Потім повинні бути прийняті чіткі принципи і законодавство щодо конфлікту інтересів народних депутатів. Відповідні підходи та практики можуть бути засновані на досвіді, наприклад, Канади, та повинні включати не тільки більш детальне розкриття фінансової та майнової інформації, але і більш повне висвітлення бізнес-інтересів та партнерських відносин. Крім того, повинні бути прийняті більш суворі принципи щодо того, хто може бути залучений до роботи в якості парламентських радників.

Повинен бути також створений Офіс незалежного парламентського омбудсмена — посадової особи, яка зобов’язана стежити за тим, як застосування і дотримання Верховною Радою нового законодавства пов’язане з майновими і фінансовими інтересами депутатів, і накладати дисциплінарні заходи в разі виявлення порушень. За аналогією з канадським підходом, для Офісу слід також створити механізм розгляду звернень та скарг громадськості щодо будь-якої підозрілої поведінки парламентарів, з доповідями за результатами розгляду безпосередньо парламенту. Це забезпечить суспільну прозорість і більш оперативне реагування, задасть нові стандарти особистої відповідальності і довіри, замість того, щоб шукати захисту в судах, які все ще схильні корупційного впливу.

Офіс повинен також почати міжпартійні консультації по розробці «Етичного кодексу», який би регулював поведінку парламентарів, — досвід створення таких угод є у парламентських експертів Канади, Австралії та Великобританії.

Західні партнери України та їх парламенти могли б взяти на себе зобов’язання забезпечити консультування роботи за цими напрямками, щоб гарантувати успішність таких законодавчих ініціатив. Вони могли б надавати експертні парламентські рекомендації, залучаючи на короткостроковій основі парламентаріїв і фахівців з своїх країн, щоб допомогти українським колегам, а також заохочувати колег-парламентаріїв, які вийшли у відставку або перебувають при посадах, допомагати у створенні такого законодавства.

Прийняття таких законів в перші дні роботи нової Верховної Ради було б монументальним досягненням. Це відразу репутацію нового складу парламенту і ще більше зміцнить довіру електорату до обраного демократичним шляхом.

Такий законодавчий пакет реформ здатний ефективно і рішуче припинити неприкрито корумповані порушення парламентської практики, які були звичайними до останнього часу. Якщо запропоновані з таким розмахом і масштабом проекти будуть реалізовані, вони створять нові традиції влади для законодавчого класу України і цілком можуть запобігти неминучі спроби повернути все на колишні рейки.

Юрій ПОЛЯКОВСЬКИЙ