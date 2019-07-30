СБУ попрацювала на КДБ. Спецслужба України силою повернула білоруського політв’язня на батьківщину

Білоруського активіста та політв’язня Олександра Францкевича СБУ затримала в кінці червня. Це відбулося в приміщенні Державної міграційної служби, куди він прийшов за вид на проживання. Навіть не давши зібрати речі, звідти його силою повезли на кордон і повернули в Білорусь. Незважаючи на те, що чоловік вже чотири роки проживав у Києві легально і одружився на українці.

За словами Францкевича, дорогий співробітники СБУ тричі його били. Без речей і грошей білорус дістався до будинку матері. Тепер своє видворення з України планує оскаржити в Європейському суді з прав людини.

Хто такий Олександр Францкевич, чому в Білорусі його вважають політв’язням і чому СБУ видворила його з України — розбиралася Слідство.Інфо.

Видворення замість виду на проживання

Білорус Олександр Францкевич прийшов у Державну міграційну службу 18 червня, щоб забрати вид на проживання. Там, за його словами, його зустріли троє чоловіків, які представилися працівниками СБУ. Вони повідомили, що повинні повернути Францкевича в Білорусь.

«Сказали, що є рішення про примусове повернення. Він сказав, що не збирається з ними нікуди йти, хоче звернутися до адвоката і за притулком в Україні», — розповів Слідству.Інфо український адвокат Францкевича Василь Мельничук.

За його словами, чоловіки заламали руки Олександру, почали його бити і заштовхали в машину у дворі міграційної служби.

«Били в сонячне сплетіння, потім просто по голові, коли я намагався втекти. Потім, коли виносили мене, ще вдарили головою об двері», — розповів Експерт.

Як розповів адвокат, по дорозі до кордону Францкевича били тричі і відібрали телефон. Близько опівночі довезли до кордону в Чернігівській області, де продовжували бити, змушуючи підписати документи і розблокувати телефон.

«На кордоні він був близько години ночі. Його привели в кабінет, зачитали рішення про примусове повернення ще раз. Він написав заяву, що хоче звернутися за захистом в Україні»,- розповів адвокат Василь Мельничук.

І Францкевича все одно перевели через кордон. Там його зустріли білоруські прикордонники і відвезли на вокзал, звідки він поїздом поїхав до матері. За словами Олександра, телефон йому так і не повернули.

«До самого вокзалу не віддавали паспорт, може, думали, що я хочу повернутися назад. Я взагалі спочатку вирішив, що мене везуть у відділення, тому що без паспорта і під конвоєм», — сказав Експерт.

Чи мали право українські силовики видворяти активіста

У рішенні про примусове повернення, підписаному начальником Департаменту захисту національної державності Данилом Доценко за 20 днів до того (30 травня 2019 року), йдеться, що Францкевича слід примусово зобов’язати «покинути територію України у термін до однієї доби», оскільки його діяльність «суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України, її суверенітету, територіальної цілісності і конституційного ладу».

фото — Радые Свабода

фото — Радые Свабода

Його адвокат Василь Мельничук розповів Слідству.Інфо, що затримання та повернення Францкевича — незаконні і відбувалися з порушеннями. Зокрема, люди, які при затриманні Францкевича представилися працівниками СБУ, не показали посвідчення і застосовували силу. Вони проігнорували право Францкевича зателефонувати дружині та адвоката, а також написати заяву про отримання статусу біженця в Україні.

Дружина Олександра Францкевича також написала заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) з-за незаконного затримання, побиття і видворення чоловіки. Вона попросила надати відеозаписи з камер спостереження в Державній міграційній службі, допитати працівників ДМС і пропускного пункту на кордоні, які були свідками затримання і видворення Францкевича.

Однак, як стало відомо Слідству.Інфо, ДБР відкривати кримінальне провадження відмовилося.

Державна міграційна служба у відповіді на запит, посилаючись на інструкцію, повідомила Слідству.Інфо, що може співпрацювати з СБУ на предмет видворення іноземців з України. Однак у цій інструкції зазначається, що працівники Служби безпеки повинні отримати рішення суду про примусове видворення і ознайомити з ним іноземця, а потім надати йому 24 години на те, щоб він покинув Україну. За словами адвоката Василя Мельничука, ніякого рішення суду по Францкевичу не було, а отже працівники СБУ порушили порядок видворення іноземця.

«У законодавстві є два типи депортації — примусова і добровільна. При примусової людині повідомляють рішення про повернення. У рішенні йдеться про терміни, в які він повинен виїхати з України. Працівник Служби безпеки може буде супроводжувати людину до межі. Але СБУ зловживає своїми правами: під «супроводом» і «поверненням» вони розуміють дозвіл на затримання та примусове видворення», — сказав адвокат.

У відповіді на запит Слідства.Інфо СБУ повідомила, що СБУ прийняла рішення про «примусове повернення» Францкевича на батьківщину 30 травня 2019 року, а 18 червня його «повернули з України із забороною в’їзду терміном на три роки». Однак жодної інформації про рішення суду, яке б давало дозвіл на такі дії, не надали. Так само в СБУ не відповіли про застосування фізичної сили щодо Францкевича і зникнення її мобільного.

Між тим Олександр Францкевич живе в матері. Він каже, що разом з адвокатом вони збираються подавати в Європейський суд з прав людини, щоб оскаржити видворення з України.

«Я знаю, що Європейський суд з прав людини іноді може втручатися … Я просто сподіваюся, що це може мені допомогти повернутися в україну»,- сказав він.

Францкевич говорить, що в Білорусі за ним стежать.

«Я вже тричі встиг помітити одного і того ж людини в місті. І машини переслідують, коли я їжджу в транспорті», — сказав він.

Олександр Францкевич (на фото) говорить, що в Білорусі за ним стежать. БелГазета

Хто такий Францкевич

Олександр Францкевич (Аляксандр Францкевич) — відомий у Білорусі активіст анархістського руху. У 2010 році білоруські силовики затримали його з ще чотирма активістами за звинуваченням у нападах на адміністративні будівлі, зокрема, на посольство РФ в Білорусі, звинуватили у хуліганстві і умисному псуванні майна. Активісти ж наполягали, що хотіли привернути увагу до ситуації в Білорусі, зокрема, до тиску з боку правоохоронних органів. У травні 2011 року їх засудили до трьох років за ґратами.

Білоруські правозахисники називали Францкевича політв’язням.

Він вийшов на волю у вересні 2013 року. Через два роки приїхав до Києва, де легально жив і працював програмістом, а потім одружився на українці. Олександр у коментарі Слідству.Інфо сказав, що не належить ні до однієї організації, але визнав, що підтримує зв’язки з українськими лівими і екологічними активістами».

Також Експерт розповів Слідству.Інфо, що вперше дізнався про інтерес до нього з боку силовиків у 2017 році. Коли він відпочивав за кордоном, СБУ затримала і проводила обшуки в однієї активістки. Її запитували, чи знайома вона з Францкевичем.

«Знайомі мені розповіли, що затримали неповнолітню дівчину, яка, здається, була учасницею жіночого руху. Її почали розпитувати про пікеті біля київського офісу СБУ, під час якого я також був за межами України. Її почали розпитувати про мене, де я живу і тому подібне. Але ми з нею не знайомі», — сказав він.

У 2018 році Францкевич розповідав в інтерв’ю білоруським журналістам, що працівники СБУ прийшли з обшуками до його подруги і також запитували про нього.

«Оперативники СБУ погрожували моєї знайомої, під час обшуку вилучили у неї мобільний телефон, ноутбук, навіть паспорт забрали … В цей же день були обшуки у Львові, у членів організації «Еко платформа», і в Дніпрі. Мене поки не знайшли, але Христині говорили: «А що, як ми його просто депортуємо в Білорусь?» — розповідав Францкевич журналістам Белсат.

Серед причин такого інтересу працівниками СБУ Францкевич називає справу ветерана АТО Вербича. Дмитро Вербич в складі «Правого сектора» був одним з тих, хто захищав Донецький аеропорт. Після повернення Вербича в центрі Києва на нього напали невідомі. У нападі підозрювали представників ліворадикальних анархістських груп. На думку самого Францкевича, СБУ могли використовувати справа Вербича «як основу для переслідування анархістів».

«Вони (обшуки, — ред.) формально були пов’язані зі справою Вербича, а на практиці — спрямовані проти людей, які не мали ніякого відношення до цієї справи. Нікого з них не затримували і навіть не допитували. Просто вилучали всю техніку та запитували про тих чи інших людях, в тому числі і про мене», — розповів Слідству.Інфо Францкевич.

Він також зазначив, що раніше не отримував ніяких повідомлень він правоохоронців.

Олександр Францкевич. Фото — Дмитро Дрозд, Білоруський документаційний центр

Маргарита Кожух, Марія Горбань; опубліковано у виданні Слідство.Інфо