У Київській області при пожежі в приватному будинку загинули двоє маленьких дітей

У Київській області при пожежі в приватному житловому будинку загинули двоє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляється на сайті Держслужби почрезвычайным ситуацій.

“29 липня о 10:38 у с. Гайшин Переяслав-Хмельницького району в приватному житловому будинку виникла пожежа. По прибуттю рятувальників на місце було встановлено, що полум’ям охоплена повністю дах будинку загальною площею 64 м 2. За словами сусідів, вдома могли перебувати діти”, – йдеться в повідомленні.

Вогонь було локалізовано о 11:14 ліквідований у 11:35 силами восьми чоловік особового складу Держнс.

Однак, при пожежі загинули двоє дітей – 2015 і 2017 народження.