«Слуга народу» вже пройшла свою вищу точку популярності і стала на свій шлях заходу, – експерт

Будь-яка нова політична сила в Україні або новий політичний лідер, які з причини новизни або простого випадку стали популярними, завжди проходять наступний цикл падіння популярності:

1. Етап «Радість, надія, радість, ейфорія, ледь приховане очікування змін» (тривалість – 3-4 місяці).

2. Етап «Поблажливе і терпеливе відношення до перших помилок» (тривалість – 2-3 місяці).

3. Етап «Поява перших ознак невдоволення» (термін: через 7-8 місяців після приходу до влади).

4. Етап «Розчарування і початок жорсткої критики (термін: через 1,5 року після приходу до влади).

5. Етап «Відраза «Нас знову кинули!» (термін: через 2 роки приходу до влади).

6. Етап «Сміх, сатира, знущання (термін: через 2,5 року).

7. Етап «Презирство» (термін: через 3 роки).

8. Етап «Ненависть і вимога розпуску ВР».

«Слуга народу» вже пройшла свою вищу точку популярності і стала на свій шлях заходу. Не пізніше, ніж через 3 роки її будуть зневажати.

У чому причина таких циклів, які, строго кажучи, руйнують державність?

У тому, що подібні утворення як «Слуга народу», » Голос» і т. п. не є власне ідеологічними, політичними партіями, а є випадковим набором авантюрного складу людей, з досить рухомий моральністю, які переслідують свої особисті меркантильні цілі. Тому бути довго популярними подібні освіти не в змозі. Досвід минулих років показав, що період від ейфорії до презирства займає в українців в середньому 3 роки.

Інтуїція мені підказує, що «Слугу народу» почнуть зневажати досить скоро, – десь через 2 роки, а Зеленського – пізніше. Через 3,5 року.

Головною причиною падіння Зеленського, безумовно, буде розкладання власної псевдо-партії, запобігти яке він буде не в змозі.

ГОЛОВАЧОВ андрій