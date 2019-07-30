Важливо, щоб українці об’єднання єдналися навколо ПЦУ та Епіфанія, – єпископ Константинопольський Еммануїл

Єпископ Константинопольської православної церкви Еммануїл відвідав урочисті заходи з нагоди 1031-річчя Хрещення України-Русі та поділився з ІНФОРМАТОРом думками стосовно новоствореної Православної Церкви України.

“Ми вперше перебуваємо на святкуванні Хрещення Україні-Русі, ми знаходимося тут як представники Вселенського Патріархату материнської церкви. Ми хочемо підтримати предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Київського і всієї Україні Епіфанія, показати, що ми поруч з українськими вірянами”, – говорити митрополит Еммануїл.

На питання про темпи розвитку Української Церкви Еммануїл сказавши, що Константинополь уважно стежить за ситуацією в Україні.

“До новоствореної канонічної Православної Церкви України долучаються нові єпархії, це тривалий процес, який відбувається поволі. Найголовніше зараз це єдність, щоб українські приходь об’єднання єдналися навколо новоствореної церкви і митрополита Епіфанія”, – сказав єпископ Константинопольської православної церкви митрополит Еммануїл і побажав українцям наполегливості та терпіння.