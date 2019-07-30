ДБР відкрило ще одну справу Порошенка за заявою судді Чернушенко

Державне бюро розслідувань відкрило нову кримінальну справу щодо екс-президента України Петра Порошенка.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Повідомляється, що 15 липня ДБР відкрило чергове кримінальне провадження щодо Петра Порошенка.

Крім того, підкреслюється, що за словами джерела, справа вже внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, а відкрили його за рішенням Печерського суду Києва від 8 липня.

Також співрозмовник повідомив, що заявником був екс-голова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко, який з 2015 року перебуває за межами України, так як проти нього були порушені кримінальні справи.

У видавництві зазначили, що документ, що надійшов в ГБР, стосується незаконного втручання Петра Порошенка і його оточення в судовий процес і тиск на суддів.

Повідомляється, що в заяві Антон Чернушенко детально описує, як колишній глава держави і замглави Адміністрації президента Олексій Філатов особисто вимагали у нього винесення неправосудних рішень щодо невинних.