Скрипін вилаяв Зеленського за парування з Богданом

Відомий український журналіст Роман Скрипін записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому попросив припинити паруватися з головою ВП Андрієм Богданом.

На думку журналіста, Богдана з президентом можна побачити вже занадто часто, і на всіх фото вони поруч як нерозлучна парочка.

«Що стосується поїздки Зеленського в Одеську область. Я не знаю, ктоему радить, що йому радить, але він знову на пляжі з Андрієм Богданом… Нуякого хера, бл*ядь?!? Ти перша особа держави, тобі Богдан там щось шепоче на вухо, де-то смикає, спілкується з людьми від твого імені. Чому ти собі дозволяєш?», — обурився Скрипін.

Він зазначив, що ніяк не може зрозуміти, чому Богдан постійно фігурує поруч з президентом.

«Якого х*я Богдан сидить і постійно що-то пі*ди тобі на вухо? Він птах Говарун? Це питання вимальовувалося з-за габаритності Богдана. Його не помітити, бл*дь, просто неможливо, бо Богдан великий, а Зеленський маленький. Богдан з’являється і все сховалося – як мандавошка на п*зде», — гнівно додав журналіст.