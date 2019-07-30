Ведучий з 1+1 Іванов жорстко всипав жителям Донбасу

Журналіст і ведучий програми «Право на владу» на каналі 1+1 Сергій Іванов розповів історію про свого колишнього приятеля з Донбасу, яка яскраво ілюструє настрої та мотиви жителів ОРДЛО.

Відповідний пост він опублікував у Facebook.

«У минулому житті був у мене знайомий — Тоха, нормальний, в принципі, чувак, але Червоного Партизана, це важливо. Одного разу Тоха на дачі, наклюкавшись до шокового стану, пішов на річку, де зустрів стадо гусей, яких необачно господарі вигнали на випас без нагляду. Зустрівшись з гусьми, Тоха на автоматі схопив одного з них та втік», — почав розповідь Іванов.

За його словами, Тоха почав знущатися над птахом, яка у відповідь обкакала його.

«Ображений і обосраный, Тоха зрозумів, що з заручником треба кінчати. Він схопив гусака за голову скрутив… Повернувся на дачу, допив горілку і, не обскубывая пір’я, кинув гуску на мангал. Потім він заснув, а замучена птах була урочисто кремований на відкритому вогні», — розповів журналіст.

За його словами, численні спроби з’ясувати у Тохи, навіщо він вбив гусака, результатів не дали.

«Я не знаю, які саме дані і показники аналізують фахівці, розробляючи плани реінтеграції Донбасу. Напевно, економічні, політичні, військові і ін. Але, по-моєму, копати треба глибше, адже абсолютно очевидно, що відповідь на питання «як повернути Донбас» лежить з відповіддю на питання «нах*я Тоха вбив гуся» в одній метафізичній площині», — резюмував Іванов.