Супрун показала ліки від великої людської дурості

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун поділилася роликом, в якому популярно пояснюється роль поширених у суспільстві міфів щодо власного здоров’я.

«Насправді відрізнити міфи або фейку від правди не так вже й складно. Для цього знадобиться один дуже важливий інструмент — критичне мислення. Правду зазвичай можна перевірити — вона має докази, наприклад, посилання на дослідження. Фейки ж часто не підкріплені фактами або містять їх компіляцію», — написала в. о. міністра у Facebook.

Ще в 1659 році люди вірили, що вдування диму в задній прохід повертає до життя. Сьогодні ж міфів в медицині не менше, переконаний Андрій MED Goblin.

Він розповів, чому ми продовжуємо вірити в сумнівні речі.

У відео йдеться про роботу мозку, когнітивних помилки, хитрощі маркетологів і про міфи в медицині.

Андрій MedGoblin – лікар-анестезіолог, кандидат медичних наук, блогер. Пропагує критичне мислення, яке здатне врятувати людину від великої дурості.