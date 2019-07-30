Крим засихає: Алушта отримує воду кілька годин на добу

У анексованому Криму збільшуються проблеми з водою. У районі Алушти окупанти ввели графіки подачі води.

Про це в соцмережі Twitter повідомляє користувач з ніком кримських бандерівець.

Для жителів сільської місцевості вода в будинки подаватиметься по кілька годин на день. Хоча користувачі соцмереж пишуть, що навіть ці графіки не відповідають дійсності – воду в кранах вони бачать навіть рідше.

Крым. Оккупанты опубликовали графики подачи воды для жителей сельской местности в районе Алушты. Вода в дома будет подаваться всего по несколько часов в день. Жители сообщают, что воду видят реже, чем указано в графике подачи. А ведь еще и огороды поливать надо pic.twitter.com/zKonZu93Ph

— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 30 липня 2019 р.