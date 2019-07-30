У вівторок в Японії трапився землетрус магнітудою 6,0 балів у морській акваторії на схід від японського острова Хатідзьо. Даних про потерпілих і руйнування не надходило. Про це повідомляє russian.news.cn.

За даними Японського метеорологічного агентства, підземні поштовхи були зафіксовані о 5:38 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу, осередок якого знаходився на глибині 60 км, був зафіксований в точці з координатами 32,54 градуса північної широти й 140,48 градуса східної довготи.

Японське метеорологічне агентство заявило, що небезпеки цунамі в результати землетрусу немає.