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Буде «народна республіка»: Арестович розкрив сценарій захоплення Закарпаття Угорщиною

30.07.2019

Український військовий експерт Олексій Арестович попередив, що Україні слід остерігатися дій Угорщини на Закарпатті, оскільки там можливе створення своєї так званої «народної республіки», подібної ОРДЛО.

Про це він сказав в інтерв’ю Яніні Соколової.

«Це загроза номер один для нас, після Росії. Угорці проводять послідовну політику, яка має всі ознаки створення умов для захоплення Зкарпатья», — підкреслив Арестович.

За його словами, це абсолютна той же, що перед окупацією робила РФ в Криму.

«Якщо у нас почнуться процеси, схожі на те, що відбувалося навесні 2014 року, то угорці можуть під приводом захисту венгероязычного населення створити загони з угорського спецназу і перекрити два перевали, які там є. І влаштувати там угорську національну народну республіку», — додав він.

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