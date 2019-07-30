Замість параду на День Незалежності в Києві пройде Хода гідності за участю президента України Володимира Зеленського, українських військових і ветеранів АТО. Про це на брифінгу заявив глава Офісу президента Андрій Богдан, передає НВ.

«Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки на центральній вулиці столиці пройде Хода гідності. Цей захід в європейському стилі покликаний покласти початок новій традиції вшанування всіх, ким пишається Україна. Планується, що по Хрещатику пройдуть представники різних родів військ, Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад», — сказав Богдан.

У ході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати й волонтери, додав глава ОП.