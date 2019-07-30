Фірташ поставить на ринок близько 1,7 млн тонн азотних добрив

Дмитро Фірташ

Три підприємства Group DF бізнесмена Дмитра

Фірташа — Черкаський «Азот», «Рівнеазот» і Сєвєродонецький «Азот» —

готові повністю забезпечити внутрішні потреби українського ринку в азотних

добривах в особливий період осінньої посівної кампанії 2019 року. Запланована поставка

1,7 млн тонн добрив, повідомляє прес-служба компанії.

«Три наших хімічних підприємства – у Черкасах, Рівному та

Сєверодонецьку — працюють в штатному режимі і повністю виконують отриману

заявку від міністерства АПК і Мінекономіки. До осінньої посівної ми плануємо

поставити на український ринок близько 1,7 млн тонн азотних добрив, в той час

як внутрішній ринок традиційно споживає близько 1,6 млн тонн азотних

добрив в той же період. Тому незважаючи на поширювані чутки про нібито

можливий брак добрив, ніякого дефіциту добрив на ринку немає і не

буде», – заявив директор хімічного виробництва Group DF Сергій Павлючук.

За словами директора Черкаського «Азоту» Віталія Склярова, за

шість місяців 2019 року підприємством було сумарно випущено близько 600 тис. тонн

азотних добрив (аміаку, аміачної селітри та КАС).

«На початку літа ми провели низку ремонтів технологічного

обладнання, і завдяки цьому в другому півріччі ми очікуємо збільшення

виробництва продукції до 800 тис. тонн», – додав Скляров.

На підприємстві «Рівнеазот» на поточний час у плановому

режимі працюють потужності з виробництва аміачної селітри і

вапняно-аміачної селітри (ІАС). До осінньої посівної підприємство має намір

виробити близько 550 тис. тонн продукції.

На Сєверодонецькому «Азоті» відновлено виробництво

аміачної селітри, планові обсяги виробництва якої на друге півріччя

поточного року становлять близько 260 тис. тонн.

Крім того, складські запаси азотних добрив на

сьогоднішній день складають близько 250 тис. тонн. За оцінками Group DF,

споживання українського АПК в 2019 році складе близько 4 млн тонн азотних

добрив. Близько 40% азотних добрив буде внесено під час осінньої посівної

кампанії.

Раніше SKELET-info повідомляв, що АМКУ провів розслідування діяльності компаній Group DF, яка належить Фірташу, і виявив ознаки монопольного становища на ринку азотних мінеральних добрив.