Смерть дітей в пожежі під Києвом: стали відомі подробиці трагедії

Під Києвом в селі Гайшин мати вдома закрила двох дітей, які згоріли під час пожежі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Жінка пішла в магазин, залишивши синів 1-го і 3-х років закритими в кімнаті приватного будинку. Але в приміщенні також перебував батько співмешканця жінки.

Під час відсутності матері в будинку спалахнула пожежа. Чоловік відчув запах диму, що доносився з кімнати, в якій знаходилися діти. Він відкрив двері, але зайти всередину не зміг, так як кімнату повністю охопив вогонь.

Чоловік вибіг на вулицю і почав кликати на допомогу. За попередніми даними, в приміщенні загорівся матрац, який лежав на підлозі. Хлопчиків врятувати не вдолося.

Також в результаті пожежі було знищено покрівлю будинку, три кімнати та домашні речі.