Вкрала дані 106 млн осіб: у США заарештували “суперхакершу”

Слідом за викраденням особистих даних тисяч співробітників американських правоохоронних органів і федеральних служб у штаті Вашингтон затримали програмістку, яка могла викрасти банківські дані 106 млн. осіб.

Як повідомляє The Seattle Times, ФБР вважає, що 33-річна Пейдж Томпсон із Сіетла викрала дані про імена, адреси, номери телефонів, кредитні рейтинги, самостійно визначений дохід, баланс рахунків та історії платежів користувачів американського банку Capital One.

Крім того, вона могла заволодіти інформацією про 140 тис. номерів соціального страхування в США і близько мільйона – в Канаді, а також заявки на кредитні карти за останні 14 років.

Раніше Томпсон працювала в хмарній компанії, яка надавала Capital One послуги зберігання даних.

За попередніми даними, хакерша могла не встигнути передати або продати отриману нею інформацію, незважаючи на те, що їй загрожує до 5 років в’язниці і штраф на суму 250 тисяч доларів.