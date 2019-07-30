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Хелікобактер пілорі: все про небезпечну та найпоширенішу інфекцію, яка викликає рак

30.07.2019

Хелікобактер пілорі (H. pylori.) – це різновид бактерій, що вражають шлунок і тонку кишку. Оскільки ця бактерія є практично у всіх, можна припустити, що лікувати її не потрібно.

H. pylori є найпоширенішою інфекцією людини: більш ніж половина жителів Землі інфіковані цією бактерією. Рівень інфікованості в Україні високий – близько 80%. Але це не означає, що її не треба лікувати, та що вона не піддається знищенню.

Бактерію знаходять у пацієнтів з хронічним гастритом і виразковою хворобою.

Інфекція Хелікобактер пілорі є основною причиною хронічного гастриту, виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки. Наявність бактерії в організмі відноситься до серйозного фактора ризику розвитку деяких видів раку шлунка.

Шляхи зараження Хелікобактер пілорі

Хелікобактер легко передається в побуті: через посуд, засоби особистої гігієни, при поцілунку. Бактерія стійка до кислотного середовища, тому вона легко проникає в слизові оболонки шлунка, руйнуючи його тканини. Слизова запалюється, розвиваються гастрити й потім – виразки.

Проте, у більшості носіїв інфекції відсутні неприємні ознаки або симптоми, це пов’язано з наявністю гарної стійкості до шкідливої ​​дії бактерії.

Симптоми Хелікобактер пілорі

Існує ряд симптомів, які вказують на можливість наявності інфекції H. Pylori в організмі.

Хелікобактер пілорі – симптоми

  • Біль в шлунку після прийому їжі; ⠀
  • Печія;
  • Нудота і блювання; ⠀
  • Втрата апетиту;
  • Часта відрижка;
  • Метеоризм і бурчання в животі; ⠀
  • Ненавмисна втрата ваги.

    • Багато проблем зі шкірою – акне, атопічний дерматит, псоріаз також можуть бути пов’язані з діяльністю Хелікобактер пілорі.

    При цих симптомах, а також при підозрі на гастрит або виразку, гастроентерологи призначають аналіз H. pylori.

    Діагностика Хелікобактер пілорі

    Існує кілька методів дослідження бактерії в залежності від типу матеріалу при заборі (кал / кров / повітря / тканина): ПЛР / ІФА / дихальний тест / гістологія.

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    Остання методика – дослідження тканини шлунка, взятої методом біопсії, показує повнішу картину захворювань, крім наявності Хелікобактер допомагає виявити захворювання онкологічного характеру.

    Лікування Хелікобактер пілорі

    Залежно від результатів аналізів і ступеня тяжкості захворювання пацієнтам прописується відповідний курс медикаментозного лікування.

    Хелікобактер пілорі можна знищити тільки антибіотиками. Їх може призначити лише лікар після повної діагностики.

     

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