Хелікобактер пілорі: все про небезпечну та найпоширенішу інфекцію, яка викликає рак

Хелікобактер пілорі (H. pylori.) – це різновид бактерій, що вражають шлунок і тонку кишку. Оскільки ця бактерія є практично у всіх, можна припустити, що лікувати її не потрібно.
H. pylori є найпоширенішою інфекцією людини: більш ніж половина жителів Землі інфіковані цією бактерією. Рівень інфікованості в Україні високий – близько 80%. Але це не означає, що її не треба лікувати, та що вона не піддається знищенню.
Бактерію знаходять у пацієнтів з хронічним гастритом і виразковою хворобою.
Інфекція Хелікобактер пілорі є основною причиною хронічного гастриту, виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки. Наявність бактерії в організмі відноситься до серйозного фактора ризику розвитку деяких видів раку шлунка.
Шляхи зараження Хелікобактер пілорі
Хелікобактер легко передається в побуті: через посуд, засоби особистої гігієни, при поцілунку. Бактерія стійка до кислотного середовища, тому вона легко проникає в слизові оболонки шлунка, руйнуючи його тканини. Слизова запалюється, розвиваються гастрити й потім – виразки.
Проте, у більшості носіїв інфекції відсутні неприємні ознаки або симптоми, це пов’язано з наявністю гарної стійкості до шкідливої дії бактерії.
Симптоми Хелікобактер пілорі
Існує ряд симптомів, які вказують на можливість наявності інфекції H. Pylori в організмі.
Хелікобактер пілорі – симптоми
Багато проблем зі шкірою – акне, атопічний дерматит, псоріаз також можуть бути пов’язані з діяльністю Хелікобактер пілорі.
При цих симптомах, а також при підозрі на гастрит або виразку, гастроентерологи призначають аналіз H. pylori.
Діагностика Хелікобактер пілорі
Існує кілька методів дослідження бактерії в залежності від типу матеріалу при заборі (кал / кров / повітря / тканина): ПЛР / ІФА / дихальний тест / гістологія.
Остання методика – дослідження тканини шлунка, взятої методом біопсії, показує повнішу картину захворювань, крім наявності Хелікобактер допомагає виявити захворювання онкологічного характеру.
Лікування Хелікобактер пілорі
Залежно від результатів аналізів і ступеня тяжкості захворювання пацієнтам прописується відповідний курс медикаментозного лікування.
Хелікобактер пілорі можна знищити тільки антибіотиками. Їх може призначити лише лікар після повної діагностики.