Сьогодні згадуємо маестро української сцени Миколу Мозгового (відео)

Він пішов з життя 9 років тому, але його творчість досі шанують і пам’ятають, а за потужним, щирим голосом – сумують, – пише на своїй сторінці Фейсбук Олег Вишняков.

Микола Петрович сам співав тільки свої пісні, і тільки наживо. Тих “співаків”, які виконували “під фанеру” – Мозговий просто зневажав.

Його авторства такі «народні хіти», як : «Моя перша любов», «Горянка», «Вперше», «Минає день», «Зачаровані слова», «Дві качелі” та ін.

Кажуть, що у маестро був складний характер.

Мозговий часто міг висловитися «смачним слівцем» в адресу української естради та окремих її представників.

А все тому, що сам працював «на совість» і ставився критично, до колег по цеху, у яких “стандарти” відрізнялися.

Натомість, прагнув виховати молоде покоління справжніх музикантів.

Він очолював Український мистецький фонд імені В. Івасюка. Був засновником і незмінним головою журі двох міжнародних телевізійних фестивалів, завідував кафедрою теорії та методики постановки голосу університету ім. М. Драгоманова. Був художнім керівником Національного палацу мистецтв «Україна».

В одному зі своїх інтерв’ю Микола Мозговий сказав:

«Справжнє мистецтво не постає на пустирищі. Воно вимагає праці. І не має значення що за вікном – день чи ніч. Спершу треба вчитися, купу літ прожити, аби збагнути хто ти і що ти, чого, власне, вартий…»

Сподіваюся, його слова були почуті.

Микола Мозговий, пам’ять і шана Вам, маестро!

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