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Метрополітен Києва відмовиться від зелених карток метро

30.07.2019

Метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, але й від карток метро. Про це «Хмарочосу» повідомила речниця підприємства Наталя Макогон.

Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають.

Втім, картки метро вже припинили продавати в одному з вестибюлів станції «Теремки».

«У перспективі за рішенням міста має працювати лише електронний квиток. 29 липня уже перший вестибюль на Теремках так запрацював. (Картки метро) не продаються, проходити ще можна. Наразі поки перехідний період, всі інструменти працюють», – повідомила Наталя Макогон.

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