Порошенко не виключає, що Шарій пов’язаний із Зеленським

П’ятий президент України Петро Порошенко не виключає, що скандальний блогер Анатолій Шарій має відношення, зокрема, до Володимиру Зеленському.

Таке припущення він висловив в інтерв’ю «Українській правді».

На питання, чому Зеленський зміг стати уособленням надії, Порошенко відповів, що його політична сила «ЄС» несла «тягар відповідальності».

«У Зеленського було тягар навпаки — повітряні кульки», — сказав Порошенко.

На уточнення, що кульками – як символом передвиборної кампанії користувалися прихильники Шарія, Порошенко сказав: «Я не виключаю, що ті люди, які передавали їх Шарію, мали відношення у тому числі до панові Зеленському».

«Тому що їх охороняла поліція, тому що вони точно були причетні до влади. Я думаю, що ця технологія буде ще не раз використана проти опонентів чинної влади. Але я цього не стверджую, тому що наша тема дещо інша», — зазначив екс-президент.

Він додав, що під «кульками» у Зеленського він має на увазі фільми студії «Квартал 95», її популярність і віртуальну життя, яку команда чинного глави держави намагалася перекласти на реальну життя.