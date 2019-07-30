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Порошенко не виключає, що Шарій пов’язаний із Зеленським

30.07.2019

П’ятий президент України Петро Порошенко не виключає, що скандальний блогер Анатолій Шарій має відношення, зокрема, до Володимиру Зеленському.

Таке припущення він висловив в інтерв’ю «Українській правді».

На питання, чому Зеленський зміг стати уособленням надії, Порошенко відповів, що його політична сила «ЄС» несла «тягар відповідальності».

«У Зеленського було тягар навпаки — повітряні кульки», — сказав Порошенко.

На уточнення, що кульками – як символом передвиборної кампанії користувалися прихильники Шарія, Порошенко сказав: «Я не виключаю, що ті люди, які передавали їх Шарію, мали відношення у тому числі до панові Зеленському».

«Тому що їх охороняла поліція, тому що вони точно були причетні до влади. Я думаю, що ця технологія буде ще не раз використана проти опонентів чинної влади. Але я цього не стверджую, тому що наша тема дещо інша», — зазначив екс-президент.

Він додав, що під «кульками» у Зеленського він має на увазі фільми студії «Квартал 95», її популярність і віртуальну життя, яку команда чинного глави держави намагалася перекласти на реальну життя.

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