У вересні пам’ятки Чехії можна відвідати безкоштовно

Дні європейської спадщини проводяться щороку у вересні. Їх мета полягає в тому, щоб зробити найцікавіші пам’ятки усіх видів доступними для широкої публіки. Серед них — архітектурні, археологічні, сакральні, технічні пам’ятки, а також музеї, галереї, бібліотеки та інші місця, в яких зберігаються колекції культурної спадщини.
Що можна буде відвідати безкоштовно?
У відвідувачів Праги буде можливість відвідати Новомлинскую водонапірну вежу, Грабову віллу, Либеньский замок, Будинок біля Золотого кільця і багато інші історичні пам’ятки. Всього в цьому році в заході беруть участь понад 700 захищених державою об’єктів.
Однак замки, палаци, церкви, музеї та театри – це ще не все, чим багате місто. Бажаючі можуть також відвідати промислові будівлі: фабрики, шахти та пивоварні заводи. Докладний список всіх що беруть участь празьких пам’яток та їх години роботи можна знайти тут.
Експрес-інформація по країні
Чехія (Чеська Республіка) – держава у Центральній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Прага
Найбільші міста: Прага, Брно, Острава, Пльзень
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 78 866 км2 (115-я в світі)
Населення – 10,5 млн осіб (86-я в світі)
Офіційна мова – чеська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,870 (28-я в світі)
ВВП – $205,27 млрд (51-я в світі)
Валюта – чеська крона
Межує з: Польщею, Німеччиною, Австрією, Словаччиною
У Дні європейської спадщини проводяться різні заходи — лекції, концерти, міські фестивалі та конкурси. У місцях, де зазвичай стягується плата за вхід, в ці дні повинні пропонуватися спеціальні програми (екскурсії, концерти, виставки і т. д.). Десятки міст і муніципалітетів готують культурні програми для місцевих і туристів.
Чехія приєдналася до Днів європейської спадщини, які проводяться за ініціативою Ради Європи, в 1991 році. Цього року в акції візьмуть участь 200 муніципалітетів, які запланували близько 300 заходів, включаючи лекції, виставки та екскурсії.
За матеріалами Prague Morning
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