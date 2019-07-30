У вересні пам’ятки Чехії можна відвідати безкоштовно

Дні європейської спадщини проводяться щороку у вересні. Їх мета полягає в тому, щоб зробити найцікавіші пам’ятки усіх видів доступними для широкої публіки. Серед них — архітектурні, археологічні, сакральні, технічні пам’ятки, а також музеї, галереї, бібліотеки та інші місця, в яких зберігаються колекції культурної спадщини.

Що можна буде відвідати безкоштовно?

У відвідувачів Праги буде можливість відвідати Новомлинскую водонапірну вежу, Грабову віллу, Либеньский замок, Будинок біля Золотого кільця і багато інші історичні пам’ятки. Всього в цьому році в заході беруть участь понад 700 захищених державою об’єктів.

Однак замки, палаци, церкви, музеї та театри – це ще не все, чим багате місто. Бажаючі можуть також відвідати промислові будівлі: фабрики, шахти та пивоварні заводи. Докладний список всіх що беруть участь празьких пам’яток та їх години роботи можна знайти тут.

Експрес-інформація по країні

Чехія (Чеська Республіка) – держава у Центральній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Прага

Найбільші міста: Прага, Брно, Острава, Пльзень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 78 866 км2 (115-я в світі)

Населення – 10,5 млн осіб (86-я в світі)

Офіційна мова – чеська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,870 (28-я в світі)

ВВП – $205,27 млрд (51-я в світі)

Валюта – чеська крона

Межує з: Польщею, Німеччиною, Австрією, Словаччиною

У Дні європейської спадщини проводяться різні заходи — лекції, концерти, міські фестивалі та конкурси. У місцях, де зазвичай стягується плата за вхід, в ці дні повинні пропонуватися спеціальні програми (екскурсії, концерти, виставки і т. д.). Десятки міст і муніципалітетів готують культурні програми для місцевих і туристів.

Чехія приєдналася до Днів європейської спадщини, які проводяться за ініціативою Ради Європи, в 1991 році. Цього року в акції візьмуть участь 200 муніципалітетів, які запланували близько 300 заходів, включаючи лекції, виставки та екскурсії.

За матеріалами Prague Morning

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