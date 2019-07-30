Жорстоке вбивство дівчат у Румунії: глава МВС країни подав у відставку

Глава МВС Румунії Ніколає Мога подав у відставку через шість днів після призначення на посаду на тлі резонансної справи про вбивства підлітків.

“Після розмови, який я провів сьогодні вранці з прем’єр-міністром Віорікою Денчіле, я прийняв рішення піти з посади міністра внутрішніх справ. Я прийняв це рішення, щоб зберегти престиж відомства після поганої роботи окремих його працівників, які були звільнені або покарані”, – сказав Мога.

За його словами, протягом шести днів, які він очолював міністерство, було зроблено все можливе для виявлення винних у справі про вбивства дівчат.

“Я вірю чесним і професійним людям в міністерстві, що вони зможуть завершити роботу, яку ми почали разом. Ми повинні забезпечити, щоб такі події більше не повторилися в майбутньому”, – сказав Миколу Мога.

Він був призначений на посаду 24 липня – в день викрадення 15-річної Олександри Мецешану.

Раніше повідомлялося, що в Бухаресті тисячі людей взяли участь в акції протесту через зґвалтування і вбивство 15-річної дівчини в місті Каракал.

Протести спровокували некомпетентність поліції, через яку загинула 15-річна Олександра. За повідомленнями, поліції знадобилося 19 годин, щоб знайти дівчину, яка тричі телефонувала за номером екстреної служби.

По телефону вона стверджувала, що її побив і зґвалтував чоловік, який підібрав її по дорозі, коли вона добиралася автостопом в Каракал з сусіднього села.

За словами начальника поліції Іоанна Буда, якого вже звільнили, Олександра кричала “він підходить, він підходить” перед тим як дзвінок обірвався.