Скандал з якорями: в Одеській області забудовник намагається ввести в експлуатацію житловий комплекс по підробленим документам

ТОВ «Новий Район 1», забудовник ЖК «ЯКОРЯ» в селі Крижанівка, вирішив здати будинок, використовуючи вельми сумнівні схеми

У лютому 2019 року, ТОВ «Новий Район 1», вирішило продати об’єкт незавершеного будівництва, а фактично цілу секцію майбутнього РК, іншої компанії — ТОВ «Якоря Ріелт». Варто зазначити, що на момент підписання договору купівлі-продажу квартири в цьому РК активно продавалися. Велика частина з них вже була реалізована.

Але на цьому сумнівні дії забудовника не закінчилася.

Вже 26 березня 2019 року, нібито з-за невиконання взятих на себе «міфічних» зобов’язань, ТОВ «Якоря Ріелт» звернулося в Господарський суд Одеської області з позовом до забудовника — ТОВ «Новий Район 1», в якому вимагав визнати право власності на об’єкт незавершеного будівництва (стан готовності 97%) чотирьохсекційного п’ятиповерхового багатоквартирного житлового комплексу загальною площею 6 225 кв. м..

Вже 12 квітня 2019 рішенням Господарського суду Одеської області було затверджено мирову угоду між забудовником — ТОВ «Новий Район 1» і компанією «Якоря Ріелт», згідно з яким:

— забудовник визнав право власності на майбутній чотирьохсекційними п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок за компанією «Якоря Ріелт»;

— ТОВ «Якоря Ріелт» відмовилося від будь-яких претензій до забудовника;

— забудовник обязалсяосвободить та передати у власність ТОВ «Якоря Ріелт» майбутній РК.

Наступним і, як передбачалося, останнім етапом даної схеми стала подача новим власника РК — ТОВ «Якоря Ріелт» — в Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Одеській області (далі – ДАБІ в Одеській області) декларації про готовність до експлуатації самовільно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду.

Але з чим пов’язані така зміна права власності на житловий комплекс?

ДАБІ України в Одеській області за результатами проведення позапланової перевірки виявив порушення містобудівного законодавства та встановив, що будівельні роботи здійснюються без належно отриманого дозволу на їх виконання. Також було встановлено відсутність авторського і технічного нагляду, що порушує ЗУ «Про архітектурну діяльність» та ЗУ «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».

ДАБІ України в Одеській області 28.07.2017 року винесла припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт.

31.10.2017 було прийнято рішення про скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.

Забудовник спробував оскаржити в судах накладені штрафні санкції, але Одеський апеляційний адміністративний суд став на бік ДАБІ України в Одеській області та відмовив ТОВ «Новий район 1» в задоволенні вимог в повному обсязі), чим і підтвердив законність дії ДАБІ.

Таким чином, що будівництво ЖК «Якоря» проводилося в подальшому без жодного дозвільного документа, що не дозволило б ввести його в експлуатацію. Згідно чинного законодавства, прийняття в експлуатацію об’єкта закінченого будівництва здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі ДАБІ сертифіката.

Але що робити, якщо немає ніяких дозвільних документів?

За законом, у разі визнання судомправа власності на самочинно збудований об’єкт, він приймається в експлуатацію за умови його надійності і безпечної експлуатації, які встановлюються за результатами проведення технічного обстеження такого об’єкта.

З цією метою забудовник ТОВ «Новий Район 1» і передав на ТОВ «Якоря Ріелт» право власності на об’єкт незавершеного будівництва (стан готовності 97%) чотирьох секційного п’ятиповерхового багатоквартирного житлового комплексу загальною площею 6 225 кв. м., а суд визнав право власності за останнім.

Найцікавіше ж, що, фактично, у майбутнього РК так і не змінився власник, адже згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ «Якоря Ріелт» є Курилко Христина Юріївна і Ремянцева Наталія Володимирівна. Не складно здогадатися, що вони ж — засновники ТОВ «Новий Район 1».

Зрозуміло, що спір про право власності на об’єкт незавершеного будівництва був штучним і надуманим спеціально, а сама угода купівлі-продажу і мирова угода про визнання права власності — фіктивні та потрібні тільки для введення в експлуатацію ЖК, який будувався без дозвільних документів.

ДАБІ України в Одеській області оскаржив рішення в апеляції і просить суд скасувати — затверджено мирову угоду між ТОВ «Новий Район 1» і ТОВ «Якоря Ріелт».Це не дозволить ввести в експлуатацію ЖК «Якоря», побудований без дозволу і з порушенням закону.

Ніна Сокіл, для Резонансу