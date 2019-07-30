В Україні попередили про спалах хвороби «9 кіл пекла»: як вберегтися

В Україні в цьому році прогнозують спалах дифтерії. Інфекціоністи називають її «9 кіл пекла» з-за можливих ускладнень.

Це захворювання з високою смертністю, з тисячі хворих — померти може кожен десятий, передає ТСН.

У Моз запевняють, що вакцина в Україні є, всього завезли більше трьох мільйонів доз.

Дифтерія небезпечна ускладненнями — вражає нирки, серце і нервову систему, єдиний захист від неї — щеплення. Однак, за даними Центру громадського здоров’я, рівень вакцинації в Україні дуже низький.

«За 2018 рік таких випадків було всього 10. За попередні роки їх було від 0 до 4. Це серйозний меседж для того, щоб задуматися», — зазначив гендиректор Центру громадського здоров’я Моз Володимир Курпіта.

Вакцинація від дифтерії і правця починається з двох місяців. Згідно з календарем щеплень — потрібно отримати 6 доз вакцини до 16 років. Потім раз в десять років потрібно робити ревакцинацію. Якщо в дитинстві ви не робили щеплення, щоб виробився імунітет, зараз доведеться ввести три дози вакцини за півроку.

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Тому, коли у кого-то діагностують дифтерію, перевіряють всіх людей з його оточення. Збудник може залишатися навіть на грошах.

«Антитоксичний імунітет, він не стійкий. Навіть якщо ви і перехворіли на дифтерію, це не означає, що ви не можете не захворіти повторно, якщо ви після того не вакцинувалися, не пройшли повний курс ревакцинації», — зазначив лікар-інфекціоніст Наталія Винник.

Востаннє епідемія дифтерії вирувала в 1990-х роках. Тоді вона сколихнула весь світ. В Україні було зафіксовано 20 тисяч хворих і близько семи сотень смертей.

Щоб уберегти себе — досить звернутися до свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.